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Чи вплине корупція в Україні на майбутню допомогу США – експертна думка. Відео

Чи вплине корупція в Україні на майбутню допомогу США – експертна думка. Відео
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Чи вплине корупція в Україні на майбутню допомогу США – експертна думка. Відео

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Адміністрація Байдена може бути більше стурбована питанням корупції в Україні ніж публічно це визнає – йдеться у конфіденційному звіті, опублікованим в Politico. Експерти відзначають – занепокоєння рівнем корупції в Україні не нові. І хоч очікується, що військова допомога Білого дому залишиться незмінною у разі схвалення наступного пакета у Конгресі, від виконання певних антикорупційних реформ може залежати подальше отримання Україною деяких видів економічної допомоги.

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