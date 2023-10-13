Чи вплине корупція в Україні на майбутню допомогу США – експертна думка. Відео

Адміністрація Байдена може бути більше стурбована питанням корупції в Україні ніж публічно це визнає – йдеться у конфіденційному звіті, опублікованим в Politico. Експерти відзначають – занепокоєння рівнем корупції в Україні не нові. І хоч очікується, що військова допомога Білого дому залишиться незмінною у разі схвалення наступного пакета у Конгресі, від виконання певних антикорупційних реформ може залежати подальше отримання Україною деяких видів економічної допомоги.