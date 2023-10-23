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США заявляють, що захищатимуть Філіппіни, після інциденту з кораблями Китаю
МАНІЛА, Філіппіни (AP) — У понеділок Сполучені Штати підтвердили, що захищатимуть Філіппіни у разі збройного нападу згідно з договором 1951 року після того, як китайські кораблі заблокували та провели зіткнення з двома філіппінськими суднами біля спірної мілини в Південнокитайському морі.
Філіппінські дипломати в понеділок висловили рішучий протест співробітнику посольства Китаю в Манілі, після недільних зіткнень біля Другої мілини Томаса.
Повідомлень про постраждалих не надходило, але зіткнення пошкодило корабель берегової охорони Філіппін і дерев'яний катер постачання, яким керував персонал ВМС, повідомили чиновники.
Президент Фердинанд Маркос-молодший скликав екстрену нараду з міністром оборони та іншими високопоставленими військовими та силами безпеки, щоб обговорити останні військові дії у спірних водах.
Філіппіни та інші сусіди Китаю чинили опір масштабним територіальним претензіям Пекіна, який заявляє про свої права практично на все Південнокитайське море, а такі як Маніла прагнули заручитись військовою підтримкою США.
Після наради міністр оборони Гілберто Теодоро на пресконференції розкритикував Китай за застосування «грубої сили», яка, за його словами, загрожує членам екіпажу Філіппін, і перекручує факти, щоб приховати свою агресію.
«Уряд Філіппін розглядає останню агресію Китаю як кричуще порушення міжнародного права, — сказав Теодоро. — Китай не має законного права чи повноважень проводити правоохоронні операції в наших територіальних водах і в нашій виключній економічній зоні».
Маркос наказав розслідувати зіткнення у відкритому морі, сказав Теодоро, але він відмовився вказати, які кроки вживе уряд Філіппін. "Ми серйозно ставимося до цих інцидентів на найвищих рівнях влади", — сказав він, додавши, що уряд скликав пресконференцію, щоб надати точні факти.
"Китайський уряд навмисно приховує правду", - сказав глава Міноборони.
Філіппіни також планують порушити питання небезпечних маневрів китайських кораблів під час переговорів між Китаєм і Асоціацією держав Південно-Східної Азії щодо запропонованого пакту про ненапад — «кодексу поведінки» — для запобігання великому збройному конфлікту в Південнокитайському морі.
В Пекіні пройдуть триденні переговори, починаючи з понеділка, повідомили Associated Press два філіппінські чиновники на умовах анонімності через відсутність повноважень публічно обговорювати деталі переговорів.
Теодоро сказав, що це "дуже іронічно", що Китай приймає переговори, спрямовані на запобігання великим конфліктам на морі, тоді як вони просто "кричуще знехтували міжнародним правом".
Близько п'яти кораблів берегової охорони Китаю, вісім супроводжуючих суден і два кораблі військово-морських сил створили блокаду в неділю, щоб перешкодити двом кораблям берегової охорони Філіппін і двом човнам доставити продовольство та інші припаси філіппінським силам, дислокованим на мілині Другого Томаса, сказав коммодор берегової охорони Джей Тарріела.
Під час протистояння один із кораблів берегової охорони Філіппін і катер постачання зазнали окремого удару корабля берегової охорони Китаю та судна. Лише одному з двох філіппінських човнів вдалося доставити припаси філіппінським силам, сказав Тарріела.
Високопоставлений китайський дипломат, якого викликали філіппінські іноземні чиновники, повторив твердження Китаю про те, що філіппінські судна вторглися на територію Китаю.
"Китай знову закликає Філіппіни серйозно поставитися до стурбованості Китаю, виконати обіцянку припинити провокації в морі, припинити робити небезпечні кроки, безпідставні напади та наклепи на Китай і якнайшвидше відбуксирувати незаконно розміщений військовий корабель", - цитує Чжоу Чжіюн посольство Китаю в Манілі.
Він мав на увазі Сьєрра-Мадре, яка служить територіальним форпостом Маніли на мілині після того, як її навмисно посадили на мілину в 1999 році.
Берегова охорона Китаю в неділю звинуватила філіппінські судна в зіткненнях і заявила, що філіппінці перевозили будівельні матеріали для зміцнення свого форпосту на мілині.
США та інші союзники висловили занепокоєння через дії Китаю. Вашингтон це раз заявив, що він зобов’язаний захищати Філіппіни згідно з Договором про взаємну оборону 1951 року, якщо філіппінські сили, кораблі та літаки зазнають збройного нападу, включно з «філіппінськими береговими охоронцями — будь-де в Південнокитайському морі».
«Сполучені Штати підтримують наших філіппінських союзників перед обличчям небезпечних і незаконних дій берегової охорони Китайської Народної Республіки та морської міліції, які перешкоджають проведенню філіппінської місії поповнення 22 жовтня постачання до Другої мілини Томаса», — йдеться в заяві Держдепартаменту США, опублікованій її посольство в Манілі.
Він поклав провину за зіткнення на небезпечні маневри китайських кораблів і додав, що вони «порушили міжнародне право, навмисно втручаючись у здійснення філіппінськими суднами свободи судноплавства у відкритому морі».
Державний департамент також процитував арбітражне рішення 2016 року, яке визнало недійсними претензії Китаю на Південнокитайське море на історичних підставах, зокрема щодо Другої мілини Томаса.
Вашингтон не висуває жодних претензій на спірне море, але розгорнув сили для патрулювання вод, щоб сприяти свободі навігації та польотів — кроки, які розлютили Пекін, який попередив США припинити втручання у, як він каже, суто азійську суперечку.
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- Голос Америки
9 республіканців змагатимуться за посаду спікера в Конгресі США. Як вони ставляться до України?
Голова Республіканської конференції Палати представників Конгресу США Еліза Стефанік заявила в неділю, що дев'ять кандидатів візьмуть участь в перегонах за посаду спікера після того, як конгресмен Джим Джордан відмовився від заявки, після провалу третього туру голосування за його кандидатуру.
Бажаючі взяти участь у перегонах за посаду спікера в Палаті представників, де більшість має Республіканська партія, мали подати заявку до полудня у неділю. Відтак, за посаду спікера змагатимуться представник більшості в Палаті представників Том Еммер, віцеголова республіканської конференції Палати представників Майк Джонсон, голова Республіканського дослідницького комітету Кевін Герн, голова Республіканського політичного комітету Гері Палмер, конгресмени Байрон Дональдс, Джек Бергман, Остін Скотт і Ден Меузер.
Позиції кандидатів щодо України відрізняються. За рейтингом "Республіканці за Україну", конгресмени Еммер та Скотт активно підтримують Україну. Однопартійці дали їм найвищий бал. Палмер та Бергман отримали чорити за п'ятибальною шкалою, Меузер – трійку, а от найнижчі рейтинг, одиницю, мають конгресмени Джонсон, Герн та Дональдс.
Кампанію у серпні запустила організація консервативних республіканців "Захистимо демократію разом" з метою збільшити підтримку України у її боротьбі з російською агресією серед республіканців. Проєкт відслідковує і оцінює, як американські законодавці від Республіканської партії ставляться до України – голосують за ті чи інші проукраїнські законопроекти, публічно висловлюються щодо України, та інше.
В понеділок кожен кандидат виступить з двохвилинною промовою, щоб представити свою кандидатуру, повідомляє Axios, посилаючись на джерела, знайомі з форматом процедури. Після промови кандидати протягом 90 хвилин виповідатимуть на питання, після чого виступлять з однохвилинною завершальною промовою.
У вівторок о 9 годині ранку за Вашингтоном відбудеться голосування на внутрішній конференції. Тимчасовий спікер Патрік Макгенрі заявив, що має намір перейти до загального голосування вже у вівторок.
Як повідомляв раніше Голос Америки, 20 жовтня конгресмен-республіканець Джим Джордан програв третє голосування на посаду спікера Палати представників Конгресу США. Він отримав 194 голоси, що значно менше ніж 217 голосів, які йому необхідні для обрання спікером. 25 представників Республіканської партії проголосували за інших кандидатів в той час, коли для успіху Джордан міг втратити щонайбільше 5 голосів однопартійців. 210 голосів отримав кандидат від демократів Хакім Джеффріз.
Станом на 23 жовтня Палата Представників не має спікера вже 19 днів. Без спікера Палата представників не може розглядати законопроєкти, зокрема ініціативи президента США Джо Байдена ініціативи зі збільшення допомоги Ізраїлю та Україні.
- Голос Америки
В Іспанії конфіскували незаконно вивезені з України старовинні прикраси вартістю у 60€ млн
Іспанська поліція конфіскувала 11 старовинних золотих прикрас, які були незаконно вивезені з України у 2016 році. Також правоохоронці повідомили, що затримали п'ятьох людей, які намагалися продати ці вироби в Мадриді. Серед затриманих двоє українців, один із них священник православної церкви, та троє іспанців.
У заяві поліції йдеться, що вартість 11 прикрас оцінюють у 60 мільйонів євро і вони датуються VIII-IV століттями до нашої ери.
Правоохоронці заявили, що артефакти є частиною національного надбання України й вони зникли безвісти після виставлення між 2009 і 2013 роками в музеї в Києві. Після експозиції священник сфабрикував документи про те, що прикраси нібито належали православній церкві. У травні 2016 зловмисникам вдалось вивезти їх з України.
Через те, що артефакти не можна було продати законним шляхом через аукціони, зловмисники створили низку підставних компаній, щоб створити видимість легалізації й продати їх інвесторам, повідомляє іспанська поліція. У 2021 році іспанським правоохоронцям за участі СБУ вдалось вилучити вишуканий золотий пояс, а решту - сережки й намиста - вдалось конфіскувати останніми тижнями.
Зараз прикраси досліджують у Національному археологічному музеї Іспанії та Інституті культурної спадщини країни. Поліція повідомила, що слідство триває. У розслідуванні допомагали також аташе міністерств внутрішніх справ Албанії, Болгарії, Кіпру, Північної Македонії та України.
У статті використано матеріали AP
Ізраїль заявив, що проводить обмежені сухопутні рейди до Сектору Гази
ЄРУСАЛИМ/ГАЗА, 23 жовтня (Reuters) – Збройні сили Ізраїлю заявили в понеділок, що його сухопутні сили здійснили обмежені рейди у Сектор Гази і провели авіаудари по палестинських бойовиках, які зібралися, щоб відбити ширше вторгнення Ізраїлю, в той час, як сторони готуються до наступного етапу ескалації війни.
Палестинське угруповання ХАМАС заявило в неділю, що його бойовики вступили в бій з броньованими силами, які проникли в південний район Гази, знищили частину ізраїльської військової техніки і повернулись на базу. Ізраїль не коментував такі втрати.
Невідомо, коли Ізраїль може почати повномасштабне вторгнення, і жодна сторона не може точно знати, чого очікувати, коли це станеться.
Найпотужніша армія Близького Сходу протистоїть угрупованню, яке створило потужний арсенал за допомогою Ірану, в густо заселеному міському середовищі з розгалуженою мережею тунелів, яку ізраїльські війська назвали «метро Гази».
У телевізійному брифінгу, головний військовий речник Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі також сказав, що підтверджено, що 222 людини були взяті в заручники під час транскордонної атаки ХАМАС 7 жовтня.
«Протягом ночі були рейди танкових і піхотних сил. Ці рейди — це рейди, які вбивають загони терористів, які готуються до наступного етапу війни, — сказав він. - Ці рейди також виявляють і збирають розвідувальні дані про зниклих безвісти та заручників».
Хагарі сказав, що таке втручання допомогло зрозуміти, де «терористи збираються, організовуються в очікуванні наступних етапів війни. І наша роль полягає в зменшенні цих загроз». Він додав, що оперативна готовність армії покращується та посилюється «весь час».
Бригади Ізз ель-Дін аль-Кассам, які є збройним крилом ХАМАСу, заявили в неділю, що їхні сили вступили в бій з силами, які проникли на схід від Хан-Юніса на півдні Гази. "Бійці вступили в бій з силами, які проникли, знищили два бульдозери і танк, змусили сили відійти, а потім безпечно повернулися на базу", - йдеться в повідомленні.
ВІЙНИ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТУ
Після нападів ХАМАСу на ізраїльські громади 7 жовтня, в результаті яких загинуло 1400 людей, Ізраїль сконцентрував танки та війська біля огородженого кордону навколо Сектору Гази для планованого наземного вторгнення.
Ізраїль вже завдав інтенсивних авіаударів по Сектору Гази, де, за повідомленнями місцевої влади, загинули щонайменше 4600 людей. Ізраїль заявляє, що хоче стерти ХАМАС «з лиця землі» після кількох безрезультатних війн, відколи угруповання захопило владу в анклаві в 2007 році після того, як Ізраїль вивів свої сили з вузької смуги землі в 2005 році.
Ізраїльські військові заявили в понеділок, що за останні 24 години вони вразили понад 320 цілей у Секторі Гази, включаючи тунель, де розмістилися бійці ХАМАС, а також командні та спостережні пункти.
Ізраїль заявив, що його військова кампанія перевищить будь-які попередні кроки проти ХАМАС, але палестинське угруповання виявилося здатним здивувати Ізраїль у минулому та воюватиме в густонаселеному місті з потужною зброєю.
Виходячи з того, що сталося під час ізраїльських вторгнень у 2008 і 2014 роках, ізраїльським бомбам, що руйнують бункери, і високотехнологічним танкам Merkava будуть протистояти величезній мережі глибоких тунелів, міни-пастки і зброя, включаючи протитанкові ракети Корнет російського виробництва.
"Інтеграція оборонних галузей України та США була б взаємовигідною", – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін
"Інтеграція оборонних галузей України та США була б взаємовигідною", – про це розповів Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, в інтервʼю Голосу Америки.
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