США заявляють, що захищатимуть Філіппіни, після інциденту з кораблями Китаю

МАНІЛА, Філіппіни (AP) — У понеділок Сполучені Штати підтвердили, що захищатимуть Філіппіни у разі збройного нападу згідно з договором 1951 року після того, як китайські кораблі заблокували та провели зіткнення з двома філіппінськими суднами біля спірної мілини в Південнокитайському морі.

Філіппінські дипломати в понеділок висловили рішучий протест співробітнику посольства Китаю в Манілі, після недільних зіткнень біля Другої мілини Томаса.

Повідомлень про постраждалих не надходило, але зіткнення пошкодило корабель берегової охорони Філіппін і дерев'яний катер постачання, яким керував персонал ВМС, повідомили чиновники.

Президент Фердинанд Маркос-молодший скликав екстрену нараду з міністром оборони та іншими високопоставленими військовими та силами безпеки, щоб обговорити останні військові дії у спірних водах.

Філіппіни та інші сусіди Китаю чинили опір масштабним територіальним претензіям Пекіна, який заявляє про свої права практично на все Південнокитайське море, а такі як Маніла прагнули заручитись військовою підтримкою США.

Після наради міністр оборони Гілберто Теодоро на пресконференції розкритикував Китай за застосування «грубої сили», яка, за його словами, загрожує членам екіпажу Філіппін, і перекручує факти, щоб приховати свою агресію.

«Уряд Філіппін розглядає останню агресію Китаю як кричуще порушення міжнародного права, — сказав Теодоро. — Китай не має законного права чи повноважень проводити правоохоронні операції в наших територіальних водах і в нашій виключній економічній зоні».

Маркос наказав розслідувати зіткнення у відкритому морі, сказав Теодоро, але він відмовився вказати, які кроки вживе уряд Філіппін. "Ми серйозно ставимося до цих інцидентів на найвищих рівнях влади", — сказав він, додавши, що уряд скликав пресконференцію, щоб надати точні факти.

"Китайський уряд навмисно приховує правду", - сказав глава Міноборони.

Філіппіни також планують порушити питання небезпечних маневрів китайських кораблів під час переговорів між Китаєм і Асоціацією держав Південно-Східної Азії щодо запропонованого пакту про ненапад — «кодексу поведінки» — для запобігання великому збройному конфлікту в Південнокитайському морі.

В Пекіні пройдуть триденні переговори, починаючи з понеділка, повідомили Associated Press два філіппінські чиновники на умовах анонімності через відсутність повноважень публічно обговорювати деталі переговорів.

Теодоро сказав, що це "дуже іронічно", що Китай приймає переговори, спрямовані на запобігання великим конфліктам на морі, тоді як вони просто "кричуще знехтували міжнародним правом".

Близько п'яти кораблів берегової охорони Китаю, вісім супроводжуючих суден і два кораблі військово-морських сил створили блокаду в неділю, щоб перешкодити двом кораблям берегової охорони Філіппін і двом човнам доставити продовольство та інші припаси філіппінським силам, дислокованим на мілині Другого Томаса, сказав коммодор берегової охорони Джей Тарріела.

Під час протистояння один із кораблів берегової охорони Філіппін і катер постачання зазнали окремого удару корабля берегової охорони Китаю та судна. Лише одному з двох філіппінських човнів вдалося доставити припаси філіппінським силам, сказав Тарріела.

Високопоставлений китайський дипломат, якого викликали філіппінські іноземні чиновники, повторив твердження Китаю про те, що філіппінські судна вторглися на територію Китаю.

"Китай знову закликає Філіппіни серйозно поставитися до стурбованості Китаю, виконати обіцянку припинити провокації в морі, припинити робити небезпечні кроки, безпідставні напади та наклепи на Китай і якнайшвидше відбуксирувати незаконно розміщений військовий корабель", - цитує Чжоу Чжіюн посольство Китаю в Манілі.

Він мав на увазі Сьєрра-Мадре, яка служить територіальним форпостом Маніли на мілині після того, як її навмисно посадили на мілину в 1999 році.

Берегова охорона Китаю в неділю звинуватила філіппінські судна в зіткненнях і заявила, що філіппінці перевозили будівельні матеріали для зміцнення свого форпосту на мілині.

США та інші союзники висловили занепокоєння через дії Китаю. Вашингтон це раз заявив, що він зобов’язаний захищати Філіппіни згідно з Договором про взаємну оборону 1951 року, якщо філіппінські сили, кораблі та літаки зазнають збройного нападу, включно з «філіппінськими береговими охоронцями — будь-де в Південнокитайському морі».

«Сполучені Штати підтримують наших філіппінських союзників перед обличчям небезпечних і незаконних дій берегової охорони Китайської Народної Республіки та морської міліції, які перешкоджають проведенню філіппінської місії поповнення 22 жовтня постачання до Другої мілини Томаса», — йдеться в заяві Держдепартаменту США, опублікованій її посольство в Манілі.

Він поклав провину за зіткнення на небезпечні маневри китайських кораблів і додав, що вони «порушили міжнародне право, навмисно втручаючись у здійснення філіппінськими суднами свободи судноплавства у відкритому морі».

Державний департамент також процитував арбітражне рішення 2016 року, яке визнало недійсними претензії Китаю на Південнокитайське море на історичних підставах, зокрема щодо Другої мілини Томаса.

Вашингтон не висуває жодних претензій на спірне море, але розгорнув сили для патрулювання вод, щоб сприяти свободі навігації та польотів — кроки, які розлютили Пекін, який попередив США припинити втручання у, як він каже, суто азійську суперечку.