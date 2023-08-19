Конгресвумен Каптур та посолка України у США Маркарова відвідали танковий завод в Огайо, що виробляє Abrams, які поставлять в Україну восени

Конгресвумен Марсі Каптур показала українській посолці Оксані Маркаровій танковий завод у своєму штаті Огайо, де виробляються танки Abrams та бойові машини Stryker.

Напередодні Пентагон оголосив, що танки 31 M1 Abrams будуть відправлені до України та потраплять на поле бою вже восени. Машини Stryker вже застосовуються на полі бою в Україні.

Як повідомив офіс американської конгресвумен, під час поїздки, що відбулася 14 серпня співзасновниця та співголова Групи підтримки України в Конгресі США конгресвумен Марсі Каптур та посолка України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова оглянули Центр виробництва спільних систем (JSMC) у Лімі, штат Огайо.

«Я мала честь прийняти посла України в Сполучених Штатах Оксану Маркарову цього тижня під час екскурсії виробничим центром General Dynamics Joint Systems в Огайо в Лімі та зустрітися з робочою силою UAW (профспілка робітників збройної промисловості в Індіані та Огайо, – ред.) світового рівня, яка будує нові танки Abrams, які допоможуть Україні під час контрнаступу», – сказала американська законодавиця у повідомленні, яке її офіс оприлюднив у п'ятницю, 18 серпня.

У квітні 2022 року конгресвумен Каптур у складі делегації Конгресу побувала у Німеччини, Польщі та поблизу українського кордону, де вона побачила можливості Abrams у дії під час навчань і обговорила цінність їхнього надання Україні.

Українська посолка у США Оксана Маркарова відзначила, що зустрілася з бригадним генералом Майклом Лалором, командуючим танково-автомобілебудівним управлінням і озброєнням армії США, та зауважила, що машини Stryker, які виробляються на заводі в Лімі вже змінили ситуацію на полі бою, і незабаром це ж очікується і від танків Abrams.

Про це Маркарова повідомила у мережі Х.

Маркарова подякувала американським робітникам, військовим і громаді штату Огайо і наголосила на тому, що ці контакти є дуже цінними для України.

«Дуже важливо підтримувати постійний діалог з американським народом, підприємствами, організаціями та регіонами. Розповісти їм, чому важлива їхня підтримка України під час війни», – сказала Маркарова.

Під час поїздки до Північно-Західного Огайо українська посолка зустрілася також з українськими біженцями та людьми, які надають допомогу українцям.

«Як військова допомога, так і гуманітарна підтримка змінюють ситуацію в Україні», – сказала Маркарова.

7 липня 2023 року Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу для забезпечення оборонних потреб України. До цього пакету увійшла більша кількість бронетехніки, зокрема, 32 машини Bradley та 32 Stryker.

Пізніше у липні адміністрація Байдена заявила, що хоче доставити більше зброї в Україну якомога швидше, як для допомоги в контрнаступі, так і для зміцнення оборони країни в довгостроковій перспективі.

Одночасно Німеччина повідомила, що Берлін дозволив експорт до 178 40-тонних чотиримісних танків. Близько 135 надійдуть із запасів Німеччини та Данії.