Спеціальні потреби
Перейти до матеріалу
Перейти до меню сторінки
Перейти до Пошуку
Меню
Головна
Актуально
Аналітика
Політика в США
Українці в Америці
Відео
Телепрограми
Час-Time
Брифінг Голосу Америки
Студія Вашингтон
Вікно в Америку
Прайм-Тайм
Погляд з Вашингтона
Learning English
Ми в соцмережах
Мови
Пошук
Наживо
Наживо
Пошук
Попередній
Наступний
Breaking News
США
“Маємо встигнути до Різдвяних свят”. Конгресмен Майк Квіглі про фінансування для України. Відео
24 хвилин тому
Олексій Коваленко
Embed
“Маємо встигнути до Різдвяних свят”. Конгресмен Майк Квіглі про фінансування для України. Відео
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:05:10
0:00
Direct link
240p | 14,0MB
360p | 22,7MB
480p | 37,5MB
720p | 79,9MB
1080p | 113,6MB
“Маємо встигнути до Різдвяних свят”. Конгресмен Майк Квіглі про фінансування для України. Відео
Показати коментарі
Форум
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
Телевізійні Програми
Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG
Форум