Як республіканці, так і демократи вже заявили про прогрес в обох питаннях. Про що саме йдеться та як це вплине на Україну - розповість Катерина Лісунова
“Шатдаун", кордон США та допомогти Україні - Конгрес повернувся до роботи. Відео
Обидві палати Конгресу Сполучених Штатів офіційно повернулися до роботи після різдвяних канікул. На порядку денному у законодавців два нагальних питання - уникнути шатдауну - зупинки роботи уряду, та досягти угоди щодо змін в імміграційному законодавстві, - від якого залежить пакет допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам.
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