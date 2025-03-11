Палата представників США ухвалила резолюцію, щоб уникнути призупинення роботи уряду

Палата представників США, де більшість становлять республіканці, у вівторок ухвалила законопроєкт, який повинен допомогти запобігти призупиненню роботи уряду, що міг статися уже наприкінці цього тижня.

Законопроєкт (continued resolution, CR), що продовжує фінансування уряду здебільшого на поточному рівні до 30 вересня 2025 року, був схвалений голосуванням загалом за партійним принципом: 217 проти 213.

Спікер Палати представників Майк Джонсон придушив інакомислення всередині своєї власної партії щодо ухвалення заходу про витрати. Він сказав журналістам у вівторок, що резолюція, яка триває до кінця вересня, є важливим кроком на шляху реалізації плану президента Дональда Трампа щодо викорінення державного марнотратства та зловживань через Департамент ефективності уряду (DOGE).

«Це дозволяє нам рухатися вперед у зміні розміру та масштабів федерального уряду. У Вашингтоні зараз відбувається сейсмічний зсув. Це інший момент, у якому ми коли-небудь були. Робота DOGE виявляє величезну кількість шахрайства, марнотратства та зловживань», – сказав Джонсон.

«У нас є Білий дім, який справді прагне повернути нас на фінансово відповідальний шлях», – додав він.

Для голосування в Сенаті потрібні голоси демократів

Тепер, щоб федеральні агенції могли продовжити роботу після півночі п'ятниці, коли спливає термін поточного фінансування, документ має бути схвалений у Сенаті, більшість у якому також складають республіканці. Після цього документ потрапляє на стіл президента для підписання, щоб набути чинності закону.

Законопроєкти про асигнування повинні подолати поріг у 60 голосів для проходження в Сенаті, що означає, що республіканці повинні будуть забезпечити голоси демократів. Палата перервала сесію до кінця тижня, починаючи з вівторка вдень, чинячи тиск на сенаторів, щоб вони ухвалили свою версію законопроєкту.

"Голосування проти CR завдасть шкоди американському народу та знищить неймовірну динаміку, яку президент [Дональд] Трамп набрав за останні 51 день», — заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт журналістам у вівторок вдень.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун сказав, що республіканці готові розглянути законопроєкт у Сенаті, до п'ятниці, щоб уряд продовжив роботу.

"Але демократи вирішуватимуть, чи станеться це, чи ні», – сказав Тун журналістам у вівторок.

Раніше у вівторок віцепрезидент Джей Ді Венс поспілкувався з законодавцями на Капітолійському пагорбі, щоб підтримати голосування.

Триваюча резолюція виграє законодавцям час для досягнення компромісу щодо версій Сенату та Палати представників щодо державних витрат, що є ключовим інструментом реалізації порядку денного внутрішньої політики Трампа.

Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер сказав журналістам, що для досягнення тих скорочень витрат, які планують "Дональд Трамп, Ілон Маск і республіканці в Сенаті", потрібні будуть скорочення соціальних витрат.

Демократи звинувачують адміністрацію Дональда Трампа у тому, що вона хоче скоротити податки для мільярдерів шляхом скорочення соціальних витрат для решти американців.

Керівництво Сенату запропонувало прийняти зниження податків окремим законопроектом пізніше цього року.

Кореспондентки Голосу Америки Аніта Пауелл та Кетрін Джипсон взяли участь у підготовці цієї статті.