Офіс Верховного комісара ООН з прав людини закликає Росію скасувати ордери на арешт суддів МКС, які розглядають дії Росії в Україні

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини закликає Росію їх «негайно відкликати» ордери на арешт старших суддів Міжнародного кримінального суду, які розглядають дії Росії в Україні, мовиться у заяві, розміщеній у п1ятницю, 13 жовтня, на сайті офісу.

«Ми глибоко стурбовані нещодавніми ордерами на арешт старших суддів Міжнародного кримінального суду, виданими Російською Федерацією, після попередніх ордерів на прокурора Суду та суддів досудового провадження, причетних до ситуації в Україні», – мовиться у заяві речниці Верховного комісара ООН з прав людини Равіни Шамдасані.

«Ми закликаємо негайно відкликати ці дії», – наголошує офіс Верховного комісара ООН у повідомленні у мережі Х (колишня Twitter).

У заяві наголошується, що МКС є «трибуналом останньої інстанції, уповноваженим забезпечити правосуддя та притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини, що викликають стурбованість міжнародної спільноти».

Тому, за словами заяви, вкрай важливо, щоб МКС та його посадові особи «могли виконувати свої життєво важливі функції відповідно до Римського статуту без перешкод тиску, втручання чи залякування – з будь-якого боку».

Наприкінці вересня Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук голову МКС Петра Хофманського. При цьому воно не вказало, за якою статтею ведеться розшук.

Окрім Хофманського у розшук оголошено його заступницю Лус Дель Кармен Ібаньєс Карранса та суддю МКС Бертрама Шмітта.

Раніше МВС вже відкрило розшукові справи на суддів Томоко Акане та Розаріо Сальваторе Айталу, а також прокурора МКС Каріма Хана.

У березні проти Хана та трьох суддів МКС було порушено кримінальну справу про притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності та приготування до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом.

17 березня Міжнародний кримінальний суд виписав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у Росії Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у причетності до насильницької депортації українських громадян, включаючи дітей, на територію Росії – що є воєнним злочином.

Поїздка президента Путіна до Киргизстану на саміт СНД стала першою закордонною поїздкою після того, як МКС видав ордер на його арешт у березні.