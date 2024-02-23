"Фраза “ніколи знову” повторюється знову". Фільм Голосу Америки про Джамалу

“24 лютого 2022 – це старт того, що є моєю боротьбою”, – говорить українська співачка Джамала. До другої річниці повномасштабної війни Голос Америки зняв документальний фільм “Джамала: Пісні Свободи”, який показує два роки війни очима співачки та авторки Джамали.

Фільм демонструє події, починаючи із моменту, коли Джамала вивозила дітей з України у перші години повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. За допомогою ексклюзивних кадрів з телефону Джамали, Голос Америки показує її особисту подорож протягом останніх двох років. Світова прем’єра фільму запланована на 24 лютого англійською мовою.

Українські глядачі цього ж дня зможуть переглянути фільм українською мовою на Youtube каналі Української Служби Голосу Америки.

“Ми всіма своїми засобами хочемо повернути своє життя. Ми боремося за своє, ми не питаємо нічого чужого, ми питаємо тільки своє, що нам належить, наші домівки, наші міста, наше життя. Хочеться начебто опинитися в місті, де немає війни. Але поки в мене вдома триває війна, такого місця для мене немає”, – говорить Джамала в інтервʼю українській службі Голосу Америки.

Ми боремося за своє, ми не питаємо нічого чужого, ми питаємо тільки своє, що нам належить, наші домівки, наші міста, наше життя

Всесвітньо відомою Джамала стала у 2016 році після перемоги на Євробаченні із піснею “1944” про депортацію Росією кримських татар до Середньої Азії, зокрема, й родину її прабабусі. Після повномасштабного російського вторгнення Джамала стала одним із найгучніших культурних амбасадорів України за кордоном. Вона відвідала десятки країн, виступаючи на благодійних заходах в підтримку постраждалих від війни українців, а також допомагаючи збором коштів для Збройних Сил України.

Співачка наголошує, що документальна стрічка – не про неї, а про те, що переживали всі українці протягом останніх двох років: “Цей фільм дійсно не про мене, він про Україну. Він про кожного з нас, про те, як наші жінки з дітьми виїжджали, коли почалась війна, як всі боролись, як артисти постійно їздять на благодійні заходи збирати гроші на ЗСУ”.

Фільм документує, як Джамала намагається привернути увагу міжнародного суспільства до війни, а також зібрати гроші на допомогу Україні. За словами Джамали, лише під час першого благодійного концерту у Берліні вдалась зібрати 67 мільйонів євро на допомогу Україні.

“Пісня 1944 викликає в європейців паралелі з 2022 роком, тому що там є слова “Коли чужинці приходять до нас і кажуть, що ми невинні” – це не просто про історію, яку я писала тоді у 2016 році на Євробачення про депортацію кримських татар, про історію своєї прабабусі. Це вже про сьогоднішніх нас”, – говорить Джамала.

Джамала виступає на сценах по всьому світу – від Кеннеді Центру та Атлантичної ради у Вашингтоні до Національної Опери у Києві та конкурсу Євробачення 2023 у Ліверпулі. Її новий альбом пісень під назвою QIRIM (Крим) – данина її кримськотатарському корінню.

“Це не лише українська війна. Це війна [Росії] проти європейських цінностей. Цінності, які будувалися протягом тривалого часу після Другої світової війни. І “ніколи знову”, на жаль, повторилося знову”, – говорить Джамала у фільмі. За словами самої співачки, вона використовує свій голос, щоб допомагати українцям, розповідати правду про війну, а також закликати підтримувати Україну.

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