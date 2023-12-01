У віці 100 років помер колишній держсекретар США, лауреат Нобелівської премії миру Генрі Кіссінджер, якого називають одним із найвпливовіших американських та світових дипломатів за останні понад півстоліття. Щодо України, то через рік після початку російської широкомасштабної агресії Кіссінджер змінив свою багатолітню позицію і заявив, що підтримує прагнення Києва щодо вступу до НАТО. Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі в січні 2023 року він сказав, що готовність Москви йти на повномасштабну війну зруйнувала аргументи на користь нейтральності України. У своїй промові на форумі він заявив, що Україні потрібні гарантії НАТО, а її членство в альянсі «було б належним наслідком».