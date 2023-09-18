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- Голос Америки
Прогрес у контрнаступі, застереження щодо ударів по Росії та перспективи виділення ATACMS - Кірбі про позицію США
Білий дім ще не ухвалив рішення, чи надсилати Україні ракети великої дальності ATACMS, дискусії на цю тему тривають, про це повідомив координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю виданню Telegraph.
"Тут, у Сполучених Штатах, триває довга дискусія щодо цих крилатих ракет великої дальності, і ця розмова триває, навіть в цей час, коли ми з вами зараз говоримо. Жодного рішення ще не ухвалено", - сказав Кірбі в інтерв'ю, яке було опубліковане у понеділок, 18 вересня.
"Президент не сказав, що він це зробить. Але він продовжує хотіти, щоб міжвідомчі органи розглянули питання ATACMS - Міністерство оборони, Державний департамент, Рада національної безпеки. І ми збираємося це зробити. Це питання не зняте з порядку денного", - зазначив Джон Кірбі.
Застереження щодо ударів по Росії
Представник Білого дому також наголосив, що США хвилюються, щоб Україна не використовувала американську зброю для ударів по території РФ.
"Ми не заохочуємо і не хочемо призвести до нападів на територію Росії. Ми вважаємо, що війна йде в Україні, і ми вважаємо, що саме там Україна повинна зосередитися - на окупованих Росією територіях всередині України. Ми вважаємо, що саме тут іде боротьба, і саме на цьому ми хочемо, щоб була зосереджена увага", - сказав він.
Кірбі продовжив: "Президент Зеленський - головнокомандувач своїх збройних сил, він має право визначати, де він завдає удару, а де не завдає удару. Ми надаємо їм можливості, але в кінцевому рахунку рішення за ним, і ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо, щоб надані Сполученими Штатами засоби вдаряли по Росії".
Кірбі зауважив, що війна Росії з Україною не повинна перерости у війну Росії з країнами Заходу, як про це говорить російська пропаганда.
"Ми також повинні бути стурбовані потенційними ризиками ескалації, без жодних виправдань … ескалація цього конфлікту не принесе нічого доброго не лише для народу України, але це не буде добре і для інтересів нашої національної безпеки, і для наших союзників та партнерів".
Допомога - проактивна чи реактивна
На питання, чому Захід не є проактивним у наданні зброї Україні, а реагує на загрози з Росії, Кірбі заперечив. За його словами, союзники надають Україну безпекову допомогу, виходячи з того, як розвивається війна і як змінюються потреби українських військ.
"Йдеться не про реакцію на дії Росії, а про реакцію на потреби в битві. І вони змінюються. Деякі з тих можливостей надали Україні для використання в наступі на російські позиції. І вони це роблять. Є певний прогрес у контрнаступі. Чи він просувається так швидко, як хотілося б українцям? Вони були б першими, хто сказав би, що це не так, але ми рухаємося в цьому напрямку".
Джон Кірбі навів приклад, як із початку російського вторгнення змінювались потреби українців на полі бою.
"Про що всі говорили, коли це почалося 18 місяців тому? Про протиповітряні Стінгери, ракети, які стріляють через плече - протитанкові Джавеліни, стрілецьку зброю, боєприпаси, тактичні машини... бо Путін рухався на Київ наземним конвоєм.
Потім, коли пан Путін не зміг взяти Київ, він стягнув усі свої війська на північ, щоб провести переозброїтись і перегрупуватись. Що він зробив? Він повернувся на Донбас. І що тоді було потрібно? Артилерія (і протиповітряна оборона, але переважно атилерія) та ракетні системи більшої дальності. Тож Сполучені Штати очолили світові зусилля, щоб це забезпечити", - розповів представник Білого дому.
"За останні шість-вісім місяців потреба протиповітряної оборони стала ще більш гострою, оскільки Росія продовжує атакувати безпілотниками та ракетами цивільну інфраструктуру, тому ми активізували ракети Patriot та іншу протиповітряну оборону малої та середньої дальності. Тож ми розвиваємо можливості разом із тим, як розвивається війна. І ми вважаємо, що це правильний курс, тому що війна змінилася та її характер", - наголосив Кірбі.
Захист України зараз - це захист НАТО в майбутньому
Кірбі наголосив, що західні партнери не залишать Україну у війні проти Росії, інакше наступною жертвою Путіна може виявитись хтось із союзників НАТО.
"Очевидно, що, перш за все, це відбувається там, але виходить за рамки цього. Якщо ми просто підемо – і це те, про що президент Байден казав – якщо ми просто залишимо їх, мовляв, нехай Путін має Україну, де він потім зупиниться?"
"Те, що відбувається в Україні, стосується не лише України. Тепер, перш за все, це так. У вас є тисячі людей, які були вбиті або поранені. У вас є люди, які тікають зі своїх домівок, малих дітей виривають із сімей і відправляють у концентраційні табори на окуповані Росією території. Це жорстока війна", - зазначив Кірбі.
На питання, чи могли б США бути активнішими у переконанні інших країн посилити допомогу Україні, Кірбі наголосив, що "рук нікому не викручують", натомість розмовляють із союзниками, хто яку допомогу може запропонувати.
"З самого початку ми дуже обережно ставимося до того, щоб кожна окрема нація сама визначала, що вона може надати Україні. Не тільки з фінансової точки зору, але й з точки зору змісту. Це залежить від них, це суверенні рішення. Ми не викручуємо руки, не вмовляємо, не намагаємося змусити когось. Ми хочемо, щоб кожна нація сама вирішувала, як вона може і буде підтримувати Україну, і робила це у спосіб, який відповідає їхнім власним цінностям, економіці та волі народу", - зазначив Кірбі.
Цього тижня міністр оборони США Ллойд Остін візьме учать у зустрічі контактної групи з питань оборони України Rammstein, щоб згуртувати більше підтримки.
"Ми продовжуватимемо вести розмови з усіма нашими союзниками та партнерами, як ми це будемо робити в Німеччині. І ми, звичайно, будемо робити це і приватно, щоб розуміти, хто що може запропонувати", - підсумував Кірбі.
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- Голос Америки
Низка країн Євросоюзу підтримала зняття обмежень на ввіз українського збіжжя, а Україна подала позови до СОТ
На тлі намірів Польщі, Угорщини та Словаччини запровадити односторонні обмеження на ввіз українського зерна, Україна подала до Світової організації торгівлі вимоги про проведення консультацій щодо обмежень.
"Для нас принципово важливим є довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови в СОТ", - заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.
Вона висловила сподівання, що країни знімуть обмеження" і нам не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах".
Заяви на підтримку того, щоб зняти обмеження звучали і під час сьогоднішньої зустрічі міністрів сільського господарства країн Євросоюзу. Міністри низки країн висловили підтримку рішенню Єврокомісії від 15 вересня не продовжувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції та заявили про солідарність з Україною.
Так, Чем Оздемір, міністр сільського господарства Німеччини, якого цитує агентство Reuters, заявив: “Я не знаю законів ЄС, яким би відповідали такі дії, але за виконання угод відповідає Комісія, і я думаю, що вона виконає свою роботу. Позиція комісії дуже чітка, а саме, що ті обмеження не треба було продовжувати, що вони непотрібні і за нашою інформацією ринок спроможний успішно прийняти українське збіжжя…”.
Його колега з Франції, Марк Фесно, додав: “Кожна країна ЄС повинна виконувати угоди, отже не повинно бути жодних односторонніх дій, бо інакше нема єдиного ринку…”.
Після рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження, Польща, Угорщина і Словаччина заявили, що, вводячи власні обмеження, вони діють в інтересах своїх економік і задля захисту своїх фермерів від надлишку продукції на ринку. Українська влада соєю чергою заявила, що подасть скаргу до Світової Організації Торгівлі у зв’язку з цим.
Серед інших міністрів країн-членів Євросоюзу, які солідаризувалися з Україною стала Іспанія. Міністр сільського господарства країни, Луїс Планас Пучадес, заявив: “Те, що будь-яка країна - член ЄС, я не оцінюю якусь окрему країну, але, якщо будь-яка вдається до односторонніх дій, обмежуючи доступ до спільного ринку, то це виглядає, як щось поза законом.
…Я б сказав, що інакше це напівсолідарність. Коли нам підходить, то солідарність є, а коли не підходить, то солідарності нема. Мені дуже шкода, бо єдиний, кому це на користь - це Владімір Путін”.
Водночас Роберт Точніґ, міністр сільського господарства Австрії зайняв більш нейтральну позицію, зазначивши: “Єврокомісія повинна забезпечити, щоб діяв єдиний ринок, це завжди була наша головна вимога. Також ми пропонуємо розширити транспортні маршрути, зокрема спроможності європейських портів, щоб українське збіжжя проходило якнайшвидше туди, де воно потрібне, тобто на Близький схід і в Африку”.
Суперечки навколо обмежень на ввіз українського збіжжя до країн Євросоюзу відбуваються на тлі подальших ударів Росії ракетами й безпілотниками по інфраструктурних об’єктах України та продовження блокади українських портів у Чорному морі.
Попри блокаду, 18 вересня п’яте вантажне судно вийшло з порту Одеси й прямує тимчасовим гуманітарним коридором до Босфору, передає мережа CNN. Судно PUMA під прапором Кайманових островів перебувало в порту з 19 лютого 2022 року. У липні цього року Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати зерно Чорним морем для потреб країн Африки та Азії, серед інших. Відтоді Росія здійснювала інтенсивні атаки на українську портову інфраструктуру за допомогою ракет і безпілотників, а також обмежувала рух цивільних вантажних суден у Чорному морі.
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Байден виступає за розширення складу Ради Безпеки ООН
Президент США Джо Байден на зустрічах світових лідерів на Генасамблеї в Нью-Йорку запропонує змінити архітектуру Ради Безпеки ООН. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю виданню Telegraph.
“Ми чітко дали зрозуміти, що на нашу думку, настав час переглянути архітектуру Ради Безпеки ООН. Ми вважаємо, що вона має бути більш інклюзивною та всеосяжною”, - сказав він.
Кірбі висловив переконання, що серед членів ООН немає спротиву ідеї обговорити “саму архітектуру” Радбезу. На уточнювальне питання журналіста, що саме хочуть змінити США в Радбезі ООН - право вето чи кількість членів, Кірбі відповів:
“Ми просто вважаємо, що настав час обговорити архітектуру організації. Як я вже сказав, більш інклюзивно. Я думаю, що президент Байден, Сполучені Штати, підтримали б більше членів”, - заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
Раніше Байден виступав із підтримкою розширення складу РБ ООН під час свого візиту до Індії. У підсумковій декларації за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Нарендрою Моді, зокрема, зазначається, що президент Байден підтвердив підтримку реформи Ради Безпеки ООН та включення до неї Індії як постійного члена.
«Лідери вкотре підкреслили необхідність зміцнити та реформувати багатосторонню систему, щоб вона могла краще відображати сучасні реалії, та залишатися прихильними всеосяжному порядку денному реформування ООН, у тому числі шляхом розширення категорій постійних і непостійних членів Ради Безпеки ООН», - йдеться у документі.
Посилаючись на власні дипломатичні джерела, британське видання Telegraph пише, президент Байден прагне додати до Ради Безпеки ООН “п’ять-шість” нових членів, серед яких розглядають Індію, Бразилію, Німеччину, Південну Африку та Японію. Таким чином, як вважають оглядачі видання, США намагаються розмити вплив в Радбезі таких країн як Китай та Росія.
Наразі постійними членами Ради безпеки ООН є Китай, Франція, Росія, Британія та США. Серед лідерів цих п’яти країн, лише президент США Джо Байден буде особисто присутній на Генасамблеї в Нью-Йорку, його промова запланована на вівторок, 19 вересня.
Решта лідерів країн постійних членів Ради безпеки ООН з різних причин не прибудуть цього разу на саміт до Нью-Йорку.
Оглядачі Politico, що відсутність на Генасамблеї лідерів Китаю та Росії зіграє на руку президенту Байдену.
“Це може посилити зусилля його адміністрації, спрямовані на покращення іміджу Америки серед менш потужних країн Африки, Латинської Америки та Азії, які розглядають Організацію Об’єднаних Націй як життєво важливий форум. Це також може допомогти відвернути ці країни від впливу Китаю та Росії”, - мовиться в статті Politico.
“Як і на саміті G20, відсутність Китаю дає Сполученим Штатам щось на кшталт можливості сказати: “Агов, ми тут, і ми дбаємо про країни, що розвиваються”, — коментує в інтерв’ю Politico Стюарт Патрік, аналітик Фонду Карнегі за міжнародний мир.
Раніше радники Білого дому повідомляли, що президент Байдена у промові з трибуни ООН, серед іншого, запевнить в намірах продовжувати підтримувати Україну.
- Голос Америки
Сенатори-республіканці закликали Байдена негайно надати Україні ATACMS: "Зволікання лише продовжить війну"
Чотири впливові американські сенатори 16 вересня надіслали відкритого листа президенту США із закликом надати тактичні ракетні комплекси MGM-140 (ATACMS) Україні для використання у війні проти Росії. Про це зазначено у пресрелізі, оприлюдненому на сайті сенатора-республіканця Тома Коттона, який виступив ініціатором запиту.
Разом з Коттоном відкритого листа підписали сенатори-республіканці Роджер Вікер, Сюзан Коллінз та Ліндсі Грем.
“Протягом багатьох місяців українські офіційні особи заявляли про необхідність ATACMS, щоб заповнити критичну прогалину в здатності вести вогонь на великій відстані. Забезпечення ATACMS дозволить Україні завдавати ударів по ключовим російським матеріально-технічним і комунікаційним цілям, а також місцям запуску крилатих ракет і безпілотників на території України, окупованій Росією”, - зазначено у листі.
На думку сенаторів, українські війська “досягли певних проривів” на окупованій Росією території України. Однак, до кінця теплого сезону, найбільш придатного до ведення бойових дій, залишилося приблизно 30-45 днів, як вважають військові експерти й посадовці, зокрема генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.
За таких умов, “вкрай важливо, щоб Сполучені Штати негайно надали ATACMS, щоб Україна могла досягти життєво важливих цілей до зими та позбавити Росію можливості зміцнити свої позиції”, - зауважують сенатори.
Сенатори також наголосили, що комітет Сенату США у справах збройних сил одноголосно підтримав надання Україні ракет великої дальності.
“США цілком спроможні надати таку зброю без будь-якого помітного ризику для своїх власних бойових можливостей”, - додано в листі. “Зволікання лише коштуватиме більше життів і продовжить конфлікт. Ми закликаємо вас дати дозвіл на негайне відправлення ATACMS в Україну”.
Надання Україні ATACMS вимагає комплексних рішень, що включатимуть і інтеграцію до української військової програми, навчання персоналу та забезпечення обслуговування установок, заявив минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Українці повинні вміти використовувати їх ефективно. Та з новим складним озброєнням це вимагає навчань. Також ми розуміємо, що вони мають обслуговувати їх, а це не відбувається автоматично. До того ж, нові системи повинні вписатися в цілісну військову програму, яка має допомогти Україні досягнути своєї мети" - заявив Блінкен під час спільної пресконференції з мінітеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Вашингтоні.
Лист сенаторів США був оприлюднений на тлі чергового візиту в Україну сенатора Марка Келлі. На своїй сторінці в мережі Х, посолка США в Україні Бріджит Брінк написала 18 вересня: “Для нас велика честь знову привітати сенатора Марка Келлі від штату Аризона у Києві. Він повернувся, щоб на власні очі побачити, як американська військова допомога допомагає українцям захищати свою країну та свій народ. Сенатор Келлі вже давно підтримує наших військових та ветеранів. Його візит підкреслює нашу непохитну підтримку України”.
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