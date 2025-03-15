Канада може відмовитись від американських літаків F-35 – міністр

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава активно розглядає потенційні альтернативи американському винищувачу-невидимці F-35 і буде проводити переговори з конкуруючими авіавиробниками.

Про це міністр оголосив у п’ятницю ввечері, лише через кілька годин після того, як його перепризначили на посаду в новому кабінеті прем’єр-міністра Марка Карні, повідомляє СВС, національний суспільний мовник.

Контракт на придбання 88 літаків F-35, які виробляє оборонний гігант США Lockheed Martin, ліберальний уряд підписав у червні 2023 року після багатьох років затримки.

Як повідомляє СВС, канадська громадська думка підтримує відмову від покупки американських літаків на суму 19 мільярдів доларів, і виступає за пошук альтернативних літаків, що не виробляються та не обслуговуються в Сполучених Штатах.

Канада вже заплатила за перші 16 літаків, які мають бути поставлені на початку наступного року.

Блер припустив, що після доставки перших літаків Канада переключиться на закупівлю літаків європейських постачальників, зокрема, шведських Saab Gripen, який посів друге місце в конкурсі державних закупівель.

Напередодні міністр оборони Португалії Нуну Мело заявив, що планує відмовитися від придбання американських винищувачів п’ятого покоління, пославшись на непередбачуваність адміністрації Трампа.



