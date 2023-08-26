Канадський прем'єр Трюдо про підртримку України: «Ми готові до війни, яка триватиме стільки, скільки потрібно»

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що лідери Групи семи (G7) готові підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно» у її протистоянні російській агресії, повідомляє агентство Bloomberg.

«Ми завжди знали, що це буде тривалий процес, – сказав Трюдо. – Ми готові до війни, яка триватиме стільки, скільки потрібно».

Його коментарі пролунали на тлі повідомлень про те, що союзники Києва стурбовані тим, що війна, яка триває вже понад пів року, затягується, а контрнаступ не приносить очікуваних результатів.

Тим часом офіс президента України повідомив у п'ятницю, що Київ і Оттава почали переговори про двосторонню угоду щодо гарантій безпеки.

Переговори проводяться згідно зі Спільною декларацією G7 про підтримку України, мовиться на сайті президента України.

За словами голови офісу Андрія Єрмака, гарантії безпеки для України «мають бути дієвими» і слугувати перехідним етапом на шляху Києва до вступу в НАТО.

У повідомленні зазначається, що Канада стала третьою після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії країною Групи семи, з якою Україна почала відповідні переговори.

За даними канадського уряду, з лютого 2022 по червень 2023 року Канада надала приблизно 102 мільйони доларів США військової допомоги.

Оттава виділила 352,5 мільйона доларів гуманітарної допомоги для реагування на гуманітарні наслідки вторгнення Росії в Україну та сусідні країни, а також додаткові 127 мільйонів доларів на фінансування допомоги розвитку Україні – роботу уряду, допомогу найвразливішим верствам населення, зберігання українського зерна.