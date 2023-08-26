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Канадський прем'єр Трюдо про підртримку України: «Ми готові до війни, яка триватиме стільки, скільки потрібно»
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що лідери Групи семи (G7) готові підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно» у її протистоянні російській агресії, повідомляє агентство Bloomberg.
«Ми завжди знали, що це буде тривалий процес, – сказав Трюдо. – Ми готові до війни, яка триватиме стільки, скільки потрібно».
Його коментарі пролунали на тлі повідомлень про те, що союзники Києва стурбовані тим, що війна, яка триває вже понад пів року, затягується, а контрнаступ не приносить очікуваних результатів.
Тим часом офіс президента України повідомив у п'ятницю, що Київ і Оттава почали переговори про двосторонню угоду щодо гарантій безпеки.
Переговори проводяться згідно зі Спільною декларацією G7 про підтримку України, мовиться на сайті президента України.
За словами голови офісу Андрія Єрмака, гарантії безпеки для України «мають бути дієвими» і слугувати перехідним етапом на шляху Києва до вступу в НАТО.
У повідомленні зазначається, що Канада стала третьою після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії країною Групи семи, з якою Україна почала відповідні переговори.
За даними канадського уряду, з лютого 2022 по червень 2023 року Канада надала приблизно 102 мільйони доларів США військової допомоги.
Оттава виділила 352,5 мільйона доларів гуманітарної допомоги для реагування на гуманітарні наслідки вторгнення Росії в Україну та сусідні країни, а також додаткові 127 мільйонів доларів на фінансування допомоги розвитку Україні – роботу уряду, допомогу найвразливішим верствам населення, зберігання українського зерна.
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Контрнаступ України просувається на Запоріжжі. Існує загроза поновлення російського наступу в районі Луганської області – аналітики
Український контрнаступ триває в Запорізькій області, Росія може готуватися до наступу на півдні, щоб створити буферну зону навколо Луганської області», пишуть західні аналітики.
Українські сили 25 серпня продовжили контрнаступ на заході Запорізької області та, імовірно, просунулися в районі села Роботиного, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Вашингтонські аналітики посилаються на повідомлення російських військових блогерів, які стурбовані відсутністю підкріплень і ротації військ у цьому районі.
У Генштабі України повідомляли, що українські війська просунулися на відстань від 5 до 35 км в південному та південно-східному напрямку від Оріхова. Як зауважують в ISW, відомий російський мілблогер висловив занепокоєння щодо здатності втомлених від боїв російських сил захищатися від можливих майбутніх нових українських атак поблизу Роботиного, що є у 10 км на південь від Оріхова.
«Це твердження підтверджує оцінку ISW про те, що російські сили, які воюють на заході Запорізької області, оборонялися від українських атак з початку контрнаступу без ротації чи значного підкріплення», – мовиться у повідомленні ISW.
Британські аналітики пишуть, що український контрнаступ спричинив тиск на російські сили в Бахмуті та на півдні України.
Незважаючи на це, російські війська продовжує подекуди переходять у наступ на північному сході, на ділянці Куп’янськ-Лиман, пише у своєму повідомленні у суботу британська розвідка.
Британські аналітики попереджають, що оскільки Україна продовжує поступово завойовувати позиції на півдні, доктрина Росії передбачає, що вона спробує відновити ініціативу, повернувшись до наступу на оперативному рівні.
Куп'янськ-Лиман є одним із потенційних напрямків для цього, вважають військові експерти.
«Існує реалістична можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на напрямку Куп’янськ-Лиман протягом наступних двох місяців, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області», – попереджають аналітики британської військової розвідки у своєму твіті.
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