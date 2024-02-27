Європарламент підтримав надання 50 млрд євро для роботи Українського фонду

Європейський парламент підтримав створення Українського фонду та виділив для його функціонування 50 мільярдів євро на період 2024–2027 років. Ці кошти буде спрямовано на підтримання життєдіяльності, відновлення української держави, та проведення реформ на шляху до членства в Європейському союзі.

Відповідну резолюцію було проголосовано у вівторок, 27 лютого, у Страсбурзі на пленарному засіданні Європейського парламенту. Виділення 50 мільярдів євро для України підтримали 536 євродепутатів, 40 – проти, ще 39 утрималися.

Як повідомляла пресслужба Ради ЄС, український фонд об’єднає бюджетну підтримку України з боку ЄС в один єдиний інструмент, що забезпечить послідовну, передбачувану та гнучку підтримку України на період 2024-2027 років.

На початку лютого Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої домовленості про створення нового єдиного спеціалізованого інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України, а також для підтримки її зусиль на шляху до вступу в ЄС.

Програма для України складатиметься з трьох компонентів:

уряд України підготує «Український план», в якому будуть викладені його наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує в рамках вступу до ЄС. Фінансова підтримка у формі грантів та кредитів державі Україна надаватиметься на основі виконання «Українського плану», який буде підкріплений набором умов та графіком виплат.

в рамках інвестиційної програми ЄС надаватиме підтримку у формі бюджетних гарантій та поєднання грантів і позик від державних і приватних установ.

допомога у вступі до ЄС та інші заходи підтримки, що допомагають Україні адаптуватися до законодавства ЄС та здійснювати структурні реформи на шляху до майбутнього членства



У ЄС нагадують, що загальний бюджет фонду для України у розмірі 50 млрд євро буде розподілено між 33 млрд євро у вигляді кредитів та 17 млрд євро у вигляді грантів. Україна може запросити, в рамках «Українського плану», попередній платіж у розмірі до 7% від суми програми.

1 лютого лідери країн Європейського союзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні.