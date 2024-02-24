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Україна

Джамала: Пісні Свободи | Документальний фільм Голосу Америки

  • Голос Америки
Джамала: Пісні Свободи | Документальний фільм Голосу Америки
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Джамала: Пісні Свободи | Документальний фільм Голосу Америки

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Документальний фільм "Джамала: Пісні Свободи" розповідає про те, як співачка та авторка пісень Джамала разом з родиною виїжджала з України у перші години повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

За допомогою ексклюзивних кадрів з телефону Джамали, Голос Америки показує її особисту подорож у пошуках притулку за межами своєї країни.

Всесвітньо відомою Джамала стала у 2016 році після перемоги на Євробаченні із піснею "1944" про депортацію Росією кримських татар до Середньої Азії, зокрема й родини її прабабусі.

Фільм документує, як Джамала намагається привернути увагу міжнародного суспільства до війни, а також зібрати гроші на допомогу Україні. Перебуваючи у вимушеній еміграції, Джамала виступає на сценах по всьому світу – від Кеннеді Центру та Атлантичної ради у Вашингтоні до Національної Опери у Києві та конкурсу Євробачення 2023 у Ліверпулі. Її новий альбом під назвою QIRIM (Крим) – данина її кримськотатарському корінню.

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