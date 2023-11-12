Ізраїль вперше продав за кордон власну систему ПРО "Праща Давида"

Ізраїль вперше продає за кордон систему протиракетної оборони "Праща Давида". Сума угоди, яку ізраїльська влада уклала з Фінляндією, склала 317 мільйонів євро.

"Це одна з провідних у світі систем для перехоплення передових загроз, включаючи балістичні ракети, крилаті ракети, літаки та безпілотники", – повідомило у мережі Х Міноборони Ізраїлю.

Система "Праща Давида" (David's Sling) спільно розроблена організацією протиракетної оборони Міноборони Ізраїлю, Агентством протиракетної оборони США та основним підрядником Rafael Advanced Defense Systems, зазначає Reuters.

Як пише Радіо Свобода, це середня ланка протиракетної оборони Ізраїлю між системами "Залізний купол" та "Стріла" і здатна перехоплювати ракети з дальністю пуску від 40 до 300 кілометрів. На бойове чергування в Ізраїлі "Праща Давида" була поставлена у квітні 2017 року, але вперше її застосували лише у травні 2023 року.

У фінському Міноборони заявляли, що нова війна в Секторі Гази не вплине на угоду про постачання ізраїльської ПРО. За словами експерта військового відомства Франса Пелтонена, реальні постачання "Пращі Давида" відбудуться лише наприкінці 2020-х років, додає Радіо Свобода.