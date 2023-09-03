Ізраїль надіслав США запит на закупівлю 25-ти винищувачів F-35 – ЗМІ

Путін зміцнив свої позиції всередині країни після загибелі в Росії очільника групи "Вагнер" Євгена Пригожина, заявив колишній командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс в ефірі радіо WABC 770 AM.

За його словами, якщо бунт Пригожина наприкінці червня ослабив позиції господаря Кремля, то смерть керівника "Вагнера" знову зміцнила Путіна.

“Це зміцнює Путіна, який був ослаблений цим повстанням. Тепер він набирає трохи, вибачте за каламбур, швидкості польоту. … Путін зараз готовий повернути всю свою увагу до України. І це погана новина”, — пише про інтерв'ю зі Ставрідісом у програмі Cats Roundtable в неділю, 3 вересня, видання The Hill.

Наслідки загибелі Пригожина для Кремля в ефірі Al Jazeera прокоментував також колишній помічник держсекретаря США зі зв'язків з громадськістю Пі Джей Кроулі.

“Якщо він (Путін - ред.) був ослаблений ще два місяці тому, зараз він утверджується як авторитарний лідер, який дає зрозуміти оточенню: якщо вони підуть всупереч царю, то будуть наслідки”, - зазначив Пі Джей Кроулі.

Своєю чергою Самюель Рамані, дослідник RUSI, британського королівського аналітичного центру, який займається оборонними дослідженнями, вважає, що зміцнення позицій Путіна короткотривале. На думку експерта, Кремль все ще може мати проблеми всередині країни з ультранаціоналістичними групами, які незадоволені російськими військовими невдачами в Україні.

“Я думаю, що в короткостроковій перспективі це придушить будь-які ультранаціоналістичні заворушення”, — коментує Самюель Рамані смерть Пригожина виданню NBC News. - “Однак заглядаючи наперед, немає впевненості, що ультранаціоналістичний рух знову не мобілізується, особливо, якщо вибори мають відбутися в березні 2024 року”.

Слабкістю Путіна росіяни можуть вважати успіхи українського контрнаступу, вважає експерт Рамані. Ще одним ризиком для президента Росії є також внутрішня боротьба всередині збройних сил РФ: “Іншим ризиком є розрив, що триває між рядовим і начальницьким складом військових — призовниками, молодшими офіцерами та їхніми старшими офіцерами - в усіх питаннях, починаючи від жорсткості командної структури до браку харчів та військової форми”, — сказав він.

Аналітик з питань оборони у британському Університеті міста Бат Патрік Бері в ефірі Al Jazeera висловив думку, що смерть Пригожина не сприятиме політичній стабільності в Росії. “Це ще не кінець політичної нестабільності”,- сказав він.

Хоча в оточенні Путіна може виникнути невдоволення, російський лідер не допустить повторення загрози, яку становив для нього Пригожин і його група "Вагнер", - заявив у коментарі NBC News Кейр Джайлз, експерт з російської військової трансформації, старший консультант з питань Росії та Євразії в лондонському Chatham House.

“На відміну від будь-кого з найближчого оточення Путіна, "Вагнер" був руйнівним елементом поза пірамідою влади. Будь-хто інший, хто збирається кинути виклик Путіну, навряд чи опиниться в такому ж становищі, тому що ніхто інший поза внутрішніми силовими структурами не має доступу до ресурсів, які мав Пригожин”, — аналізує Джайлз.

За словами експерта, потенційні опоненти Путіна зацікавлені в збереженні своїх статків та безпеки: “Ті, хто міг розглядати можливість виступити проти Москви, швидко переоцінять свої розрахунки ризиків, побачивши, що сталося з Пригожиним”.