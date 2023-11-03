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“Україна – частина Заходу”. Американський історик – про Україну і світову геополітику. Відео

“Україна – частина Заходу”. Американський історик – про Україну і світову геополітику. Відео
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“Україна – частина Заходу”. Американський історик – про Україну і світову геополітику. Відео

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Україна стала близьким військовим партнером Сполучених Штатів і активно інтегрується в європейські структури, а українська армія перетворилась на потужну силу, здатну дати відсіч Росії. Про це йдеться у новій книжці американського історика та письменника Майкла Кіммеджа, присвяченій темі впливу війни в Україні на світову геополітику.

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