“Україна – частина Заходу”. Американський історик – про Україну і світову геополітику. Відео

Україна стала близьким військовим партнером Сполучених Штатів і активно інтегрується в європейські структури, а українська армія перетворилась на потужну силу, здатну дати відсіч Росії. Про це йдеться у новій книжці американського історика та письменника Майкла Кіммеджа, присвяченій темі впливу війни в Україні на світову геополітику.