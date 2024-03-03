Врятуватись Спору вдалось завдяки приватній ініціативі американських ветеранів на чолі із Браяном Стерном - Project Dynamo, які рятують людей з України, Афганістану, Судану та Близького Сходу, місць конфліктів чи природних стихій.
"Я роблю компоненти для Patriot і Abrams" — історія евакуйованого з Маріуполя Джона Спора. Відео
Чотири місяці американець Джон Спор був змушений переховуватись від російських окупаційних сил у Маріуполі. Для росіян він був особливо цінною ціллю. Спор — фізик-ядерник і власник компанії, яка виробляла компоненти для високоточної американської зброї - зокрема Patriot, Abrams, Firefinder.
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