"Я роблю компоненти для Patriot і Abrams" — історія евакуйованого з Маріуполя Джона Спора. Відео

Чотири місяці американець Джон Спор був змушений переховуватись від російських окупаційних сил у Маріуполі. Для росіян він був особливо цінною ціллю. Спор — фізик-ядерник і власник компанії, яка виробляла компоненти для високоточної американської зброї - зокрема Patriot, Abrams, Firefinder.