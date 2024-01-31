Комітет Конгресу США схвалив звинувачення у справі про імпічмент міністра внутрішньої безпеки

Голоси законодавців Комітету Палати представників США розподілились за партійним принципом під час голосування за два звинувачення в справі про імпічмент міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса.

Більшість, яку складають республіканці, підтримала ці заходи 18-15 голосами, а демократи в комітеті розкритикували ці зусилля, назвавши їх політичним трюком.

Майоркаса звинувачують у відмові виконувати федеральні імміграційні закони та порушенні громадської довіри. Республіканці критикують міністра за те, що він, буцімто, недостатньо робить, щоб розв'язати питання безпеки кордону та зменшити кількість мігрантів, які прибувають на кордон США та Мексики.

Водночас Сенат продовжує роботу над законопроєктом про безпеку кордону, який би підтримали обидві партії і який включав би заходи які президент США Джо Байден минулого тижня назвав "найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для забезпечення безпеки кордону, які ми коли-небудь проводили в нашій країні".

Звинувачення проти Майоркаса може розглянути Палата представників вже наступного тижня. Враховуючи незначну більшість республіканців у Палаті представників і опозицію з боку демократів, незрозуміло, чи зможуть вони отримати більшість голосів для імпічменту.

Колишньому президенту Дональду Трампу двічі оголошували імпічмент, а колишньому президенту Біллу Клінтону було оголошено імпічмент у 1998 році, жодний міністр не підпадав під імпічмент, після військового міністра Вільяма Белнапа в 1876 році. Ні Белнап, ні жоден із президентів не були засуджені в Сенаті, де для такого кроку потрібно дві третини голосів.

Майоркас "навмисно і систематично відмовлявся виконувати закон, прийнятий Конгресом, і порушив довіру Конгресу та американського народу", — заявив голова Комітету Майк Грін на слуханнях у вівторок.

Він сказав, що секретар не залишив комітету іншого вибору, окрім як розпочати імпічмент. Майоркас, який не давав свідчень перед комітетом, заперечує звинувачення.

"Я запевняю вас, що ваші брехливі звинувачення не бентежать мене і не відвертають мене від правоохоронної та ширшої місії державної служби, якій я присвятив більшу частину своєї кар’єри і якій залишаюся відданим", — сказав Майоркас у листі до Комітету.

У листі він також закликав Комітет співпрацювати з адміністрацією Байдена, щоб оновити "порушені та застарілі імміграційні закони" країни.

В статті використано матеріали Associated Press і Reuters.