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Діаспора

Голосу Америки Українською – 74 роки. А хто перший очільник?

Голосу Америки Українською – 74 роки. А хто перший очільник?
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Голосу Америки Українською – 74 роки. А хто перший очільник?

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12 грудня 1949 року об 11:00 Голос Америки вперше зазвучав на увесь світ українською мовою. Це був голос першого очільника служби – Никифора Григоріїва. "В нього була мета в житті, і все, що він робив, було заради її досягнення – це була українська незалежність", – говорить онук Мирослав Григоріїв.

Як міністр освіти УНР опинився у США? Чому у Вашингтоні вирішили, що Голос Америки має звучати українською? І чому Никифор Григоріїв відмовлявся від пропозиції? Дякуємо усім, хто читає, слухає та дивиться Голос Америки Українською! Дізнайтеся, як 74 роки тому почалася наша історія.

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