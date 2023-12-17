Голосу Америки Українською – 74 роки. А хто перший очільник?

12 грудня 1949 року об 11:00 Голос Америки вперше зазвучав на увесь світ українською мовою. Це був голос першого очільника служби – Никифора Григоріїва. "В нього була мета в житті, і все, що він робив, було заради її досягнення – це була українська незалежність", – говорить онук Мирослав Григоріїв.