За підрахунками зооактивістів, через повномасштабне вторгнення Росії в Україні загинуло більше 10 млн. тварин. Через військові дії та підрив Каховського водосховища 80 видів опинилися на межі зникнення. Практично одразу з початком вторгнення український режисер Станіслав Капралов почав знімати документальний фільм «У пошуках Ніки» про порятунок тварин. Те, що він побачив на Київщині, Харківщині, Херсонщині режисер називає “голокостом тварин”. Кілька тижнів тому північноамериканська прем’єра відбулася на фестивалі у Нью-Йорку. З режисером зустрілися Ірина Соломко та Павло Терехов.