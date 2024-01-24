Хлопчик з розладом аутистичного спектру з окупованого Бердянська Запорізької області передбачив війну. Відео

Наразі родина мешкає в Запоріжжі.мНайбільша мрія Максима - аби Україна перемогла, а він зміг повернутися в рідне місто. Мама розповіла журналістам Єв Мироновій та Олександру Олійнику, що хлопчик почав говорити про наближення Великої війни ще за півроку до повномасштабного вторгнення Росії.