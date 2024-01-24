Наразі родина мешкає в Запоріжжі.мНайбільша мрія Максима - аби Україна перемогла, а він зміг повернутися в рідне місто. Мама розповіла журналістам Єв Мироновій та Олександру Олійнику, що хлопчик почав говорити про наближення Великої війни ще за півроку до повномасштабного вторгнення Росії.
Хлопчик з розладом аутистичного спектру з окупованого Бердянська Запорізької області передбачив війну. Відео
- Голос Америки
Історія про 13-річного Максима Бровченка, хлопчика, який надихається космосом, малює картини, і написав книжку "Планета А" про людей із аутизмом. Талановитому хлопчику з особливостями - розладом аутистичного спектру - разом з мамою залишив окупований росіянами Бердянськ Запорізької області.
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