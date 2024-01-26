Суд у Москві продовжив арешт американському журналісту Гершковичу

Московський суд продовжив термін тримання під вартою репортера Wall Street Journal Евана Гершковича на два місяці, поки він очікує суду за звинуваченнями в шпигунстві, які він заперечує.

Арешт продовжили до 30 березня, Гершкович має право подати апеляцію протягом трьох днів. Попередні клопотання про звільнення з московського СІЗО "Лефортово" в очікуванні суду були відхилені.

Гершковича заарештували 29 березня 2023 року в місті Єкатеринбург. ФСБ твердить, що Гершкович, "виконуючи завдання американської сторони, збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств ВПК РФ". При цьому справу засекретили, й російська влада не уточнює, які — якщо такі є — докази вони зібрали на підтримку звинувачень у шпигунстві.

Сам журналіст та його газета рішуче відкидають звинувачення, і уряд США визнав його "неправомірно затриманим".

Гершкович є першим за останні майже 40 років американським репортером, якому висунули звинувачення в шпигунстві в Росії.

Аналітики зазначають, що Москва може використовувати ув'язнених американців для обмінів. Принаймні двох громадян США, заарештованих у Росії за останні роки, включно із баскетболісткою Брітні Грайнер, обміняли на росіян, ув'язнених у США. У МЗС Росії раніше заявляли, що розглядатимуть обмін на Гершковича лише у разі винесення вироку у справі.

У статті використано матеріали Reuters