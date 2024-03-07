Суд оголосив перший вирок у справі Галини Гатчинс, яку застрелили на знімальному майданчику голлівудського кіно

Суд присяжних американського штату Нью-Мексико визнав зброярку Ханну Гутьєррес винною в ненавмисному вбивстві американської кінооператорки українського походження Галини Гатчинс.

У жовтні 2021 року Гатчинс загинула від кулі, випущеної актором Алеком Болдуїном на знімальному майданчику.

Під час зйомок фільму Rust ("Раст") у 2021 році бойовий патрон потрапив у пістолет Болдуіна, що призвело до трагічної смерті операторки. Також поранення отримав режисер стрічки Джоел Соуза.

"Нескінченні порушення правил безпеки"

Протягом десяти днів присяжні слухали свідчення знімальної групи стрічки щодо того, чи Гутьєррес, відносно недосвідчена зброярка, наразила на небезпеку кінематографістів та акторів. Свідки сказали, що ніхто не міг собі уявити, що під час знімання справжні бойові патрони можуть опинитись серед муляжів.

Півдесятка членів команди Rust, яких допитала прокуратура, засвідчили, що також не проводились зустрічі з техніки безпеки. Вони сказали, що Гутьєррес іноді не перевіряла, чи заряджена зброя, і що Болдуїн порушив основні правила безпеки вогнепальної зброї.

При цьому присяжні виправдали Гутьєррес за другим звинуваченням у фальсифікації доказів.

Прокурорка штату Нью-Мексико Карі Морріссі заявила у своїй кінцевій промові: "У цій справі йдеться про постійні нескінченні порушення правил безпеки, які призвели до смерті однієї людини та майже до смерті іншої".

Гутьєррес було наказано взяти під варту одразу після винесення вироку. Їй загрожує до 18 місяців ув'язнення.

Актор Алек Болдуїн, який неодноразово заперечував, що натискав на курок ревізійного пістолета з бойовою зброєю, яка вбила оператора Галину Гатчинс, постане перед судом 10 липня.

"Зірка, що сходить"

Як Голос Америки розповідав раніше, у Голлівуді Галину Гатчинс називали "зіркою, що сходить". Друзі і колеги згадують Галину як винятково талановиту операторку-постановницю, яка була на злеті своєї кар'єри у Голлівуді. Попри те, що вона успішно знімала великі проєкти, не відмовляла у допомозі молодим кінооператорам, які лише починали свій шлях у Лос-Анджелесі.

Гатчинс (дівоче прізвище Андосович) народилася у родині військового моряка на Житомирщині, її родина довго жила у Мурманську, а потім повернулася в Україну. Гатчинс самостійно вивчила англійську, подавалася на американську Green Card і врешті поїхала в США, навчалась в Американському інституті кіно. У Голлівуді "завжди чітко позиціювала себе українкою".

У статті використано матеріали Reuters