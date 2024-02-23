Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш підтвердив "повну відданість ООН суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Про це повідомляє офіс генсека ООН після його зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у п'ятницю, 23-го лютого, напередодні другої річниці широкомасштабного російського вторгнення.

У повідомленні мовиться, що генеральний секретар і міністр закордонних справ обговорили руйнівний вплив війни на цивільне населення та критичну інфраструктуру, що триває.

"Генеральний секретар також наголосив на підтримці ООН справедливого та тривалого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", – мовиться у повідомленні.

Також у п'ятницю Дмитро Кулеба виголосив заяву від імені України та понад 50-ти країн світу і Європейського Союзу, в якій засуджується незаконна війна Росії проти України.

"Сьогодні виповнюється 10 років від початку збройної агресії Росії проти України 19-го лютого 2014 року, яка почалася із захоплення нею Криму, та два роки від початку неспровокованого, повномасштабного та незаконного вторгнення Росії в Україну. Ми знову заявляємо про наше рішуче засудження цього кричущого порушення міжнародного права", – мовиться у заяві.

У спільній заяві наголошується, що Росія не виконує численні резолюції Генасамблеї ООН, рішення Міжнародного суду ООН, включно з рішенням про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року, яке зобов’язує Росію "негайно припинити військову операцію, розпочату нею 24 лютого 2022 року на території України".

Це рішення залишається юридично обов’язковим і повинно бути виконаним Російською Федерацією, наголошується у заяві.

Також автори заяви наголосили на тому, що "напади російських військ на цивільне населення та цивільну інфраструктуру України, які можуть бути воєнними злочинами", і є заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Країни, що приєдналися до заяви, засудили "продовження військової підтримки агресивної війни Росії, в тому числі з боку Ірану, Білорусі та КНДР".

Вони закликали всі країни не надавати зброю та обмежити експорт усіх товарів військового використання, які Росія може використати "для її агресивної війни проти України".

"Постійні закупівлі Росією зброї та пов’язаних із нею матеріалів, включаючи балістичні ракети у КНДР порушують резолюції Ради Безпеки ООН. Дії Російської Федерації підривають довіру до Ради Безпеки та її резолюцій, загострюють регіональну напруженість і ставлять під загрозу всіх нас", – мовиться у заяві.

Автори заяви також вимагають, щоб Росія забезпечила повний обмін військовополоненими, а також звільнила "всіх незаконно утримуваних осіб і повернення всіх інтернованих і примусово переміщених або депортованих цивільних осіб, включаючи дітей".

Країни, що приєдналися до заяви, наголосили, що залишаються "відданими баченню всеосяжного, справедливого та міцного миру для України відповідно до принципів Статуту ООН" та підтвердили "непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води".