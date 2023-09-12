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- Голос Америки
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Швеція розглядає надання Україні винищувачів Gripen
Уряд Швеції розглядає можливість надання Україні винищувачів Gripen, повідомило у вівторок шведське громадське радіо SR з посиланням на неназвані джерела.
За даними мовника, уряд хоче оцінити, серед іншого, як передача вплине на обороноздатність Швеції та як швидко Швеція зможе отримати нові винищувачі Gripen, й уряд може офіційно звернутися до збройних сил з проханням офіційно розглянути це питання вже в четвер.
Джерела кажуть, що Україна може отримати один дивізіон літаків Gripen виробництва шведської Saab - 16-18 літаків. Цього року Швеція заявила, що дасть українським пілотам можливість випробувати Gripen, але уряд також заявив, що всі її літаки потрібні для захисту території Швеції.
Минулого місяця місцева опозиція заявила, що Швеція повинна підготуватися до відправлення Gripen в Україну, коли вона завершить свій вступ до НАТО. Швеція все ще очікує на ратифікацію членства від країн альянсу Туреччини та Угорщини.
Українські пілоти вже проходять навчання на винищувачах четвертого покоління F-16 у Данії, також заплановані тренування у США та в Румунії.
Раніше Данія оголосила, що передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року. Нідерланди, які мають 42 літаки F-16, ще не вирішили, скільки нададуть Україні.
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- Голос Америки
Композитор Максим Коломієць створить оперу про викрадених Росією українських дітей для нью-йоркської Метрополітен опери
Ми пишаємося тим, що продовжуємо підтримувати Україну на культурному фронті. Героїзм цих українських матерів перед обличчям російських звірств — це історія, яку слід підкреслити театральноПітер Ґельб, генеральний директор Метрополітен опери
На замовлення Метрополітен опери та театру Лінкольн центру міста Нью-Йорк, український композитор Максим Коломієць напише оперу про викрадених і депортованих Росією українських дітей на лібрето американського драматурга Джорджа Бранта. Генеральний директор Метрополітен опери Пітер Ґельб очікує, що нову оперу можуть представити у сезоні 2027 або 2028 року.
Про це 11 вересня повідомили представники Метрополітен опери, або Мет коротко, та Лінкольн центру, яких цитує Голос Америки.
За сюжетом опери, українська матір вирушає до Росії задля порятунку своєї насильно вивезеної доньки. Історія, яка буде представлена в опері, є вигаданою, однак, вона заснована на реальних подіях в Україні й розповідях українських матерів, які пережили подібні подорожі до Росії у пошуках своїх дітей.
Як відомо Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, звинувачених у викраденні дітей з України.
«Це буде історія про материнство і дитинство, про цю дивну, дуже важку ситуацію, коли матері рятують своїх дітей і стикаються з багатьма труднощами», – зазначив Коломієць у телефонній розмові, повідомляє АР. «Для людей, для слухачів це буде добре зрозумілим».
«Ми пишаємося тим, що продовжуємо підтримувати Україну на культурному фронті. Героїзм цих українських матерів перед обличчям російських звірств — це історія, яку слід підкреслити театрально, і вона перебуває в добрих творчих руках Максима та Джорджа», — зазначив Пітер Ґелб, слова якого наведено в пресрелізі опери.
«Для театру Лінкольн центру велика честь бути частиною цього замовлення, і ми з нетерпінням чекаємо на прекрасну оперу», — сказав Андре Бішоп, художній керівник театру Лінкольн центру.
За словами Ґельба, ідея замовити українську оперу народилася під час зустрічі восени минулого року з першою леді України Оленою Зеленською, яка того часу відвідувала Нью-Йорк. Після зустрічі Міністерство культури України запросило українських композиторів подати заявки на конкурс. Коломієць був обраний з-поміж 72 заявників в результаті відбору, проведеного художнім колективом Метрополітен опери під керівництвом директора програм замовлень Пола Кремо.
Для співпраці з Коломійцем Ґелб вирішив запросити Джорджа Бранта, який вже співпрацює з Мет. Зокрема, його робота «Grounded», у співпраці з композиторкою Джанін Тесорі, матиме прем’єру у Вашингтонській національній опері 28 жовтня, а восени 2024 року розпочнуться її покази у Мет. «Я відчув, що важливо мати англомовного лібретиста, який працює з композитором, щоб ця історія мала якнайширшу аудиторію», — зауважив Ґельб.
Композитор Максим Коломієць є автором сольних інструментальних, камерних та оркестрових творів. Він написав дві опери — «Еспенбаум», виконану в концертній версії, та «Ніч», прем’єра уривків якої відбулася в серпні 2020 року в Будинку звукозапису Українського радіо у виконанні Київського симфонічного оркестру. Його музика виконувалася на міжнародних фестивалях, зокрема таких як MATA Festival (Нью-Йорк), Darmstädter Ferienkurse (Дармштадт), New Talents (Кельн), Donaueschinge Musiktage, (Донауешинген), Варшавська осінь (Варшава), та Український фестиваль сучасної музики (Нью-Йорк), серед інших. Коломієць мешкає у Німеччині з 2022 року.
Ґельб є давнім прихильником підтримки України, і серед перших заборонив російській оперній співачці Анні Нетребко виступати в Мет, а також сприяв турам Ukrainian Freedom Orchestra під керівництвом його дружини, канадсько-української диригентки Кері-Лінн Вілсон.
"Я сподіваюся, що це стане повноцінною оперою і, сподіваюся, на нашій сцені", - зауважив Ґельб.
В статті використано матеріали АР.
- Голос Америки
"На нас напав Путін" — як сімейна ферма на Херсонщині та її господарі пережили російську окупацію. Відео
10 років тому сім’я Білозеренків переїхала з великого міста в село, заради мрії мати власну козину ферму. Невдовзі “Лиманська коза” перетворилася на невеликий сімейний бізнес.
- Голос Америки
Білий дім близький до надання Україні ATACMS або інших ракет більшої дальності - Reuters
Білий дім близький до схвалення передачі Україні або ракет ATACMS, або партії касетних боєприпасів GMLRS з більшим радіусом дії, або обидва ці варіанти. Про це пише видання Reuters із посиланням на чотирьох посадовців у США.
Втім остаточне рішення ще не ухвалене.
За даними джерел Reuters, адміністрація президента США побачила успіх касетних боєприпасів під час українського контрнаступу, саме тому розглядається рішення зміцнити українські війська, відправивши їм або тактичні ракетні системи ATACMS, здатні вражати ціль з відстані до 306 км, або керовані реактивні системи залпового вогню GMLRS з радіусом дії 72 кілометри, які будуть наповнені касетними бомбами. Розглядають також варіант, щоб передати Україні обидва варіанти цих озброєнь.
Якщо президент Байден ухвалить це рішення, озброєння буде доступне для швидкої доставки в Київ.
Як повідомляє Reuters, зараз українська артилерія калібру 155-мм має дальність стрільби близько 45 кілометрів і спроможна нести до 48 снарядів.
Ракетний комплект ATACMS, який розглядає Білий дім, може запускати 300 або більше снарядів. Реактивна система GMLRS, яку Україна вже має на озброєнні, могла б розсіювати до 404 касетних боєприпасів, мовиться у статті Reuters.
Всі чотири джерела зауважили, що рішення Адміністрації президента США ще не остаточне, і є ризик, що його можуть відхилити.
На запит журналістів Білий дім відмовився прокоментувати це повідомлення.
У понеділок, 11 вересня, речник Державного департаменту США повідомив, що США ще не ухвалили рішення, чи надсилати в Україну системи ATACMS, але підтвердив, що перемовини тривають як в середині уряду США, так і з українськими та іншими західними партнерами.
Українські посадовці зі свого боку напередодні поновили заклики до союзників на Заході надати Києву далекобійні ракети.
Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що Україна досі не отримала далекобійних ракет від Німеччини, а голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив сподівання в коментарі FT, що Україна отримає далекобійні ракети ATACMS дуже скоро.
- Голос Америки
Маємо створити щит ППО над українською інфраструктурою взимку - Анналена Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала міжнародних партнерів надати Україні засоби протиповітряної оборони, щоб захистити українську критичну інфраструктуру від ударів з повітря взимку.
"Маємо виставити щит протиповітряної оборони над критичною інфраструктурою України", - сказала Бербок в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованому у вівторок.
Під час візиту до Києва в понеділок Бербок заявила, що Німеччина може надати більше систем повітря-повітря Києву, а також оголосила про те, що Німеччина виділить майже 21 мільйон доларів гуманітарної допомоги Україні, в основному для підготовки до опалювального сезону. Вона також закликала Україну робити більше задля подолання корупції.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину надати далекобійні ракети Taurus.
"Я не розумію, чому ми гаємо час. Ми могли б зробити більше і врятувати більше життів українських військових і цивільних, якби ракети вже були", - сказав Кулеба під час спільної пресконференції з Бербок в Києві 11 вересня.
Він висловив переконання в тому, що надання Україні німецьких Taurus є лише питанням часу. Перед візитом до України Бербок наголошувала на складнощах у тому, що передати таку зброю Києву.
"Це неможливо зробити швидко - як з танками Leopard та системами протиповітряної оборони IRIS-T - бо кожна деталь має бути узгоджена заздалегідь", - заявила головна дипломатка Німеччини.
В статті використано матеріали Reuters.
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