Швеція розглядає надання Україні винищувачів Gripen

Ми пишаємося тим, що продовжуємо підтримувати Україну на культурному фронті. Героїзм цих українських матерів перед обличчям російських звірств — це історія, яку слід підкреслити театрально

На замовлення Метрополітен опери та театру Лінкольн центру міста Нью-Йорк, український композитор Максим Коломієць напише оперу про викрадених і депортованих Росією українських дітей на лібрето американського драматурга Джорджа Бранта. Генеральний директор Метрополітен опери Пітер Ґельб очікує, що нову оперу можуть представити у сезоні 2027 або 2028 року.

Про це 11 вересня повідомили представники Метрополітен опери, або Мет коротко, та Лінкольн центру, яких цитує Голос Америки.

За сюжетом опери, українська матір вирушає до Росії задля порятунку своєї насильно вивезеної доньки. Історія, яка буде представлена в опері, є вигаданою, однак, вона заснована на реальних подіях в Україні й розповідях українських матерів, які пережили подібні подорожі до Росії у пошуках своїх дітей.

Як відомо Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, звинувачених у викраденні дітей з України.

«Це буде історія про материнство і дитинство, про цю дивну, дуже важку ситуацію, коли матері рятують своїх дітей і стикаються з багатьма труднощами», – зазначив Коломієць у телефонній розмові, повідомляє АР. «Для людей, для слухачів це буде добре зрозумілим».

«Ми пишаємося тим, що продовжуємо підтримувати Україну на культурному фронті. Героїзм цих українських матерів перед обличчям російських звірств — це історія, яку слід підкреслити театрально, і вона перебуває в добрих творчих руках Максима та Джорджа», — зазначив Пітер Ґелб, слова якого наведено в пресрелізі опери.

«Для театру Лінкольн центру велика честь бути частиною цього замовлення, і ми з нетерпінням чекаємо на прекрасну оперу», — сказав Андре Бішоп, художній керівник театру Лінкольн центру.

За словами Ґельба, ідея замовити українську оперу народилася під час зустрічі восени минулого року з першою леді України Оленою Зеленською, яка того часу відвідувала Нью-Йорк. Після зустрічі Міністерство культури України запросило українських композиторів подати заявки на конкурс. Коломієць був обраний з-поміж 72 заявників в результаті відбору, проведеного художнім колективом Метрополітен опери під керівництвом директора програм замовлень Пола Кремо.

Для співпраці з Коломійцем Ґелб вирішив запросити Джорджа Бранта, який вже співпрацює з Мет. Зокрема, його робота «Grounded», у співпраці з композиторкою Джанін Тесорі, матиме прем’єру у Вашингтонській національній опері 28 жовтня, а восени 2024 року розпочнуться її покази у Мет. «Я відчув, що важливо мати англомовного лібретиста, який працює з композитором, щоб ця історія мала якнайширшу аудиторію», — зауважив Ґельб.

Композитор Максим Коломієць є автором сольних інструментальних, камерних та оркестрових творів. Він написав дві опери — «Еспенбаум», виконану в концертній версії, та «Ніч», прем’єра уривків якої відбулася в серпні 2020 року в Будинку звукозапису Українського радіо у виконанні Київського симфонічного оркестру. Його музика виконувалася на міжнародних фестивалях, зокрема таких як MATA Festival (Нью-Йорк), Darmstädter Ferienkurse (Дармштадт), New Talents (Кельн), Donaueschinge Musiktage, (Донауешинген), Варшавська осінь (Варшава), та Український фестиваль сучасної музики (Нью-Йорк), серед інших. Коломієць мешкає у Німеччині з 2022 року.

Ґельб є давнім прихильником підтримки України, і серед перших заборонив російській оперній співачці Анні Нетребко виступати в Мет, а також сприяв турам Ukrainian Freedom Orchestra під керівництвом його дружини, канадсько-української диригентки Кері-Лінн Вілсон.

"Я сподіваюся, що це стане повноцінною оперою і, сподіваюся, на нашій сцені", - зауважив Ґельб.

В статті використано матеріали АР.