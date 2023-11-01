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За 12 тисяч км від України: як група «Гаваї з Україною» підтримує Батьківщину. Відео

  • Голос Америки
За 12 тисяч км від України: як група «Гаваї з Україною» підтримує Батьківщину. Відео
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За 12 тисяч км від України: як група «Гаваї з Україною» підтримує Батьківщину. Відео

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Війна Росії сколихнула українців по всьому світу. За 12 тисяч кілометрів від Батьківщини, невелика група українських мешканців острівного штату Гаваї, не залишається осторонь подій в Україні де у багатьох залишаються рідні та друзі. Світлана Пристинська побувала на острові Оаху, де познайомилась із співзасновницею групи «Гаваї з Україною» аби дізнатися у який цікавий спосіб вона та її однодумці підтримують Батьківщину.

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