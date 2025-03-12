G7 обговорить ситуацію в Україні після того, як США відновили допомогу Києву та запропонували 30-денне припинення вогню

Міністри закордонних справ Групи семи (G7), до якої входять провідні економіки світу, збираються на триденні переговори в Квебеку, Канада. На порядку денному, серед іншого, зустрічі, присвячені підтримці України в її боротьбі проти російського вторгнення.

"Канада приймає зустріч міністрів закордонних справ G7 з 12 по 14 березня в [регіоні] Шарлевуа, Квебек. Обговорення стосуватиметься України, ситуації на Близькому Сході, Індо-Тихоокеанському регіоні, Америці та Африці”, - мовиться на сторінці Групи семи.

Саміт глав МЗС відбувається після того, як США відновили обмін розвідданими та військову допомогу Україні після зустрічі високопосадовців двох країн у Джидді, Саудівська Аравія.

Після майже восьми годин переговорів Україна оголосила 11 березня про свою готовність прийняти пропозицію США щодо "негайного, тимчасового 30-денного припинення вогню" у війні з Росією, очікуючи на схвалення Кремля.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав пропозицію про 30-денне припинення вогню, заявивши 12 березня у мережі X , що це "важливий і правильний крок до справедливого миру для України".

"Ми підтримуємо Україну та Сполучені Штати і вітаємо пропозиції з Джидди. Тепер справа за Путіним", – сказав Шольц.

Речник Кремля Дмитро Пєсков розповів журналістам у середу, 12 березня, що Росія чекає інформування щодо пропозиції Сполучених Штатів.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив журналістам увечері у вівторок, що Україна зробила конкретний крок до припинення війни.

"Тепер, сподіваюся, ми передамо цю пропозицію росіянам. І ми сподіваємося, що вони скажуть “так". Що вони скажуть “так" миру. Тепер м’яч на їхньому полі", – сказав державний секретар Рубіо.

Радник з питань національної безпеки президента США Майкл Волтс, який також брав участь у перемовинах у Джидді, заявив, що поговорить зі своїм російським колегою "найближчими днями".

У четвер, 13 березня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Білий дім. Усі ці дискусії є частиною зусиль, спрямованих на просування мирного процесу.

Президент України Володимир Зеленський не брав участі в українсько-американських переговорах, але під час свого нічного звернення у вівторок заявив, що план припинення вогню є "позитивною пропозицією".



