У G7 оголосили єдину позицію щодо війни Ізраїлю і ХАМАСу

8 листопада після інтенсивних зустрічей у Токіо провідні дипломати з "Групи семи" оголосили про єдину позицію щодо війни Ізраїлю й ХАМАСу, засуджуючи екстремістське угруповання і підтримуючи право Ізраїлю на самооборону, а також закликаючи до "гуманітарних пауз", щоб пришвидшити надання допомоги цивільним у Секторі Гази.

У заяві за підсумками дводенних переговорів представники країн намагалися знайти баланс між однозначною критикою нападів ХАМАСу на Ізраїль і "необхідністю термінових дій", щоб допомогти цивільному населенню в палестинському анклаві, де триває військова операція Ізраїлю.

"Усі сторони повинні дозволити безперешкодну гуманітарну підтримку цивільним особам, включаючи їжу, воду, медичне обслуговування, пальне і житло, а також доступ для гуманітарних працівників", – йдеться в заяві, сформульованій держсекретарем США і міністрами закордонних справ Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Італії, яку цитує агентство AP.

"Ми підтримуємо гуманітарні паузи і коридори для сприяння надходженню терміново необхідної допомоги, переміщенню цивільного населення і звільненню заручників", – наголошується в заяві.

Міністри також зауважили, що G7 "інтенсивно працює над тим, щоб запобігти подальшій ескалації і поширенню конфлікту", а також використовує санкції й інші заходи, "щоб позбавити ХАМАС можливості збирати і використовувати кошти для вчинення звірств".

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв’ю на телеканалі ABC News заявив, що Ізраїль буде нести "загальну відповідальність за безпеку" в Секторі Гази "протягом невизначеного періоду" після війни з екстремістським угрупованням ХАМАС, і висловив готовність до "невеликих пауз" у поточних боях, щоб сприяти звільненню заручників.

Раніше президент США Джо Байден й ізраїльський прем’єр-міністр обговорювали можливість гуманітарних "тактичних пауз" у ході бойових дій у Газі. Проте, ймовірно, жодної угоди досягнуто не було, оскільки представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Байден і Нетаньягу домовилися повернутися до переговорів найближчими днями, передає Голос Америки.

7 листопада виповнився місяць з того моменту, як радикальне палестинське угруповання ХАМАС напало на Ізраїль, після чого ізраїльська армія розпочала масштабну операцію в Секторі Гази.

За останніми даними підконтрольного ХАМАСу Міністерства охорони здоров'я Гази, на території сектору загинуло понад 10 тисяч людей, з яких 4800 – діти. Незалежного підтвердження цих даних немає.

Втрати з ізраїльської сторони перевищують 1400 осіб. 241 людей перебувають у полоні бойовиків.