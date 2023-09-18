Росія провела псевдовибори та підробила статистику щодо явки на окупованих територіях України

8-10 вересня Росія заявила про проведення «виборів» у п’яти частково окупованих областях України. Незаконне голосування, яке нібито відбулося в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, було за кандидатів у «російські регіональні парламенти». В анексованому Криму нібито обрали депутата Держдуми Росії.

Москва оголосила, що явка на цих виборах була високою, нібито проголосували сотні тисяч людей.

10 вересня голова "виборчої комісії", яку Росія створила на окупованих частинах Херсонської області, Марина Захарова заявила:

"Загалом в голосуванні взяли участь 65.14% виборців Херсонської області"

Це неправда.

По-перше, такі «вибори» у зоні бойових дій незаконні згідно з міжнародним правом. Посилаючись на Статут ООН і резолюцію ES-11/4 Генеральної Асамблеї, які визнали російську окупацію України незаконною, високопоставлений чиновник ООН 8 вересня заявив, що останні «так звані вибори» в Росії «не мали правових підстав» і підірвали мирний процес.

Окрім неперевірених заяв про проведення виборів, Росія також заявила про явку, яка перевищує загальну кількість населення окупованих українських міст.

Менше 63% населення Херсонської області проживає на окупованій Росією території, тому малоймовірно, що 65,14% виборців області взяли участь у голосуванні.

За даними головного управління статистики Херсонської області станом на 1 січня 2022 року кількість постійного населення області становила 1 000 166 осіб.

Станом на початок вересня 2023 року Україна повністю контролювала Бериславський район Херсонської області з населенням 94 940 осіб, а також місто Херсон з населенням 275 529 осіб, що становить 370 469 осіб, або 37% населення області.

Крім того, Україна контролює близько третини території Херсонської області, населення якої без урахування міста Херсона становить 170 325 осіб.

Так, за найскромнішими підрахунками, понад 37% мешканців Херсонської області проживають на підконтрольних Україні територіях, а на підконтрольних Росії – менше 63%.

ВВС повідомляло, що результати та явку російських «виборів» на окупованих українських територіях перевірити неможливо, оскільки не було незалежних спостерігачів, а виборці голосували під дулом зброї:

“На фотографіях видно як виборці опускають бюлетені в скриньки, як видається, під пильним оком озброєних до зубів солдатів у балаклавах. На деяких фотографіях видно, як бюлетені опускають у прозорі пластикові скриньки для голосування, і результати голосування видно”

Колишній член ЦВК України Андрій Магера опублікував у Facebook відео, на якому військовий у балаклаві та жінка в цивільному йдуть вулицею одного з окупованих сіл Херсонщини, стукають у двері та вимагають від мешканців голосувати.

Мешканець окупованого Росією району Херсонської області розповів Українській службі BBC на умовах анонімності, що «місцевий колаборант і російські солдати ходили з автоматами та урнами для голосування в руках».

Україна та Захід засудили спроби Росії легітимізувати окупацію України, зокрема шляхом фальсифікації виборів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 вересня заявив, що «так звані», «фіктивні» вибори в Росії «демонструють її кричущу зневагу до принципів Статуту ООН, таких як повага до державного суверенітету та територіальної цілісності, які є основою глобальної безпеки та стабільності».

США «ніколи не визнають претензій Російської Федерації на будь-яку суверенну територію України», — сказав Блінкен, попередивши будь-яких потенційних «міжнародних прихильників» дій Росії, що вони можуть бути піддані санкціям і візовим обмеженням.

Міністри закордонних справ G7 Сполучених Штатів, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Канади та Верховний представник Європейського Союзу назвали вибори «фальсифікацією» та «подальшим порушенням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та Статуту ООН».