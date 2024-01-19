Путін очолив кампанію російської пропаганди заявою про фальсифікацію виборів 2020 у США

18 січня Державний департамент США оголосив про ініціативу боротьби зі спробами авторитарних урядів підірвати демократичні інституції.

Ця ініціатива має на меті надати "скоординовану міжнародну відповідь" для "захисту вільних і відкритих суспільств" від "маніпулювання інформацією" та захисту виборів від іноземного втручання.

У звіті розвідки США, опублікованому у жовтні 2023 року, йдеться, що російські діячі поширюють і підсилюють повідомлення, "щоб підірвати довіру суспільства до виборів у США 2020 року".

У звіті зазначається, що "вищі посадові особи російського уряду, включаючи Кремль, бачать цінність такого типу операції впливу та вважають її ефективною".

Це починається з президента Росії Володимира Путіна.

В той час як в Республіканській партії відбуваються президентські праймеріз 2024, Путін задав тон кампанії російського впливу, спрямованої на підрив довіри до демократії США.

16 січня в Москві Путін неправдиво заявив, що президентські вибори в США 2020 року були сфальсифіковані. Крім того, він заявив, що фіктивні референдуми 2022 року, які Росія нібито провела на окупованих територіях України, були "легітимними".

Дезінформаційний наратив Путіна зосереджувався на тому, що бюлетені для голосування поштою буцімто було нелегітимним.



"Ніхто ж не примусить прийти на дільницю", - сказав Путін про так звані "референдуми", які Кремль каже, що він організував на окупованих територіях України - без доказів проведення голосування.

“Мабуть, можливо все сфальсифікувати, як і попередні вибори в Сполучених Штатах сфальсифікували через голосування поштою. Зрозуміло, що це за голосування поштою: скуповували на $10 бюлетені, виписували і без будь-якого спостереження з боку спостерігачів вкидали в поштові скриньки - і все".

Це неправда

Коментар Путіна суттєво спотворює те, як працює голосування поштою в США.

У відповідь на пандемію COVID-19 голосування поштою було розширено по всій території США, щоб зменшити проблеми охорони здоров’я, пов’язані з особистим голосуванням.

Голосування поштою стало політизованим питанням у США після того, як колишній президент Дональд Трамп стверджував, що голосування поштою призвело до шахрайства та сприяло його поразці на виборах. Незважаючи на відсутність доказів, багато однопартійців Трампа, республіканців, підтримали його твердження.

Інші консервативні голоси в політичному спектрі США також стверджують, що особисте голосування має переваги перед голосуванням поштою.

Наприклад, Ганс А. фон Спаковскі, старший юридичний науковий співробітник консервативного аналітичного центру Heritage Foundation, стверджує, що бюлетені, що надсилаються поштою, "порівняно легше вкрасти, змінити та підробити", що може призвести до "тиску або примусу" на виборців, адже це "єдиний тип бюлетенів, на яких голосування відбувається без нагляду та спостереження".

Спаковський також стверджує, що проблеми з обробкою пошти призводять до того, що деякі бюлетені не надходять вчасно.

Незважаючи на перевірку, не було виявлено жодних доказів того, що голосування поштою під час президентських виборів у США 2020 року призвело до масштабної фальсифікації виборів.

Твердження Путіна про те, що люди купували бюлетені за 10 доларів, є неправдою. Бюлетені є безкоштовними, хоча виникли питання щодо вартості поштових послуг.

Але 19 штатів і округ Колумбія компенсують витрати на відправку бюлетеня.

Як каже Путін, за бюлетенями не слідкують, коли їх повертають через поштову службу або кладуть у безпечні скриньки, надані виборчими органами.

Але знову ж таки, висновки Путіна про те, що це призвело до шахрайства, помилкові.

Причина того, що охоронці не стоять біля кожної скриньки, полягає в тому, що заходи безпеки застосовуються до того, як бюлетені надсилають виборцям, а також після того, як бюлетені забирають зі скриньок або вони надходять до представників виборчих органів поштою.

Стівен Белловін, експерт з безпеки з Колумбійського університету в Нью-Йорку, окреслив ці заходи в жовтні 2020 року.

По-перше, відкріпні талони надсилаються лише зареєстрованим виборцям, місце проживання яких підтверджено виборчими посадовими особами.

Офіційні особи використовують вкладені конверти, щоб надіслати бюлетені, а внутрішній конверт або прикріплений клапан містять дані перевірки, зокрема підпис і серійний номер або штрих-код "для забезпечення конфіденційності".

Цей серійний номер збігається з номером кожного виборця в базі даних реєстру, "що робить неможливим для когось просто надрукувати купу порожніх бюлетенів і подати їх", — написав Белловін.

Підписи виборців також перевіряються на відповідність записам у базі даних реєстрації.

Бюлетень виймається з конверта лише після виконання цих кроків, захищаючи "конфіденційність бюлетенів, надісланих поштою, як і під час особистого голосування".

Белловін зазначив, що виборчі дільниці часто вимагають присутності як працівників виборчих дільниць від Демократичної, так і Республіканської партій під час обробки заповнених бюлетенів.

Є докази того, що фальсифікації під час голосування поштою є більш частими, ніж при особистому голосуванні.

Проте дослідження показують, що випадки фальсифікації виборців із бюлетенями для голосування поштою є рідкістю.

Комплексне дослідження News21, національного проєкту журналістських розслідувань, назвало кількість випадків шахрайства "нескінченно малою", тобто надзвичайно малою.

За допомогою "вичерпного пошуку публічних записів" News21 виявив 491 випадок фальсифікації відкріпних бюлетенів і 400 випадків фальсифікації реєстрації по всій країні з 2000 по 2012 рік.

Цей часовий проміжок охоплював період, "за який було віддано мільярди голосів (особисто та поштою)", — написав Річард Хасен, американський вчений-юрист, у статті Washington Post.

Спростовуючи заяви про фальсифікації голосування поштою, фахівці з перевірки фактів в USA Today зібрали кілька досліджень 2020 року, які показують, що "голосування поштою є безпечним".

Це включає дослідження, проведене Washington Post та інформаційним центром електронної реєстрації, яке виявило, що лише 0,0025% із 14,6 мільйона голосів, відданих поштою на загальних виборах 2016 і 2018 років, являли собою випадки потенційного шахрайства.

У ширшому плані шахрайство виборців у США є рідкістю.

Центр правосуддя Бреннана, ліберально орієнтований некомерційний інститут права та публічної політики, стверджує, що "імовірніше в людину влучить блискавка, ніж те, що вона видасть себе за іншого виборця на виборчій дільниці".

У дослідженні 2007 року центр проаналізував кілька виборів, які були "ретельно вивчені на предмет фальсифікацій виборців" у США, і виявив рівень фальсифікацій від 0,0003% до 0,0025%.

Центр склав перелік із понад десятка інших досліджень, аналізів і досліджень, які показують, що "шахрайство з боку виборців на виборчих дільницях надзвичайно рідкісне".

Намагаюсь очорнити вибори у США 2020 року і відбілити кремлівські "референдуми" на окупованій території України Путін заявив, що неможливо змусити людей голосувати "під дулом зброї".

Але російські сили робили саме це. Як показали докази, встановлені Москвою чиновники та озброєні війська ходили від дому до дому, щоб збирати "голоси" під час незаконної анексії окупованих регіонів України у вересні 2022 року.

Також з’явилися фото, на яких люди заповнюють свої бюлетені, а над ними стоять російські війська.

Свідки на звільнених українськими військами територіях підтвердили, що російська влада залякувала учасників референдуму.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив ці референдуми, назвавши їх "порушенням принципів Статуту ООН і міжнародного права".