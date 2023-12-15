Чи дійсно російські атомні підводні човни "не мають рівних", як хвалиться Путін? Розбираємо детально

Через кілька днів після оголошення про своє рішення брати участь у президентських виборах у березні 2024 року, президент Росії Володимир Путін 11 грудня відвідав військово-морську корабельню у місті Сєвєродвінськ на сході Росії.

Тут Путін побував на помпезній церемонії введення в експлуатацію двох нових атомних підводних човнів, які він похвалив як такі, що “не мають рівних у своєму класі”.

“Хочу привітати вас у цей знаменний день підняття військово-морських прапорів на атомних підводних човнах “Імператор Олександр III” і “Красноярськ”. Ці грізні ракетоносці, які не мають рівних у своєму класі, вступають на службу в склад нашого ВМФ”.

Твердження частково вірне.

За своїми класами — відповідно “Борей” і “Ясень” — цим двом підводним човнам, можливо, немає рівних, оскільки класифікація атомних підводних човнів залежить від країни. У цьому випадку клас присвоює ВМФ Росії.

Однак, є деякі загальні характеристики, які дозволяють порівнювати різні класи атомних підводних човнів. Ці критерії приблизно охоплюють наступне: проєкт і призначення — підводні човни з балістичними ракетами або ударні підводні човни; розмір і конфігурація; покоління; тип ядерного реактора; спеціалізовані ролі; технологія та обладнання — тобто системи датчиків і зброї; функції “невидимості” або stealth англійською.

За цими критеріями російські підводні човни класу “Борей” найкраще можна порівняти з американськими підводними човнами класу “Огайо”, а підводні човни класу “Ясень” — з американськими підводними човнами класу “Вірджинія”.

Клас “Борей” у порівнянні з класом “Огайо”

Стратегічний атомний підводний човен “Імператор Олександр III” є сьомим російським підводним човном-носієм балістичних ракет класу “Борей” (або “Долгорукий” за класифікацією НАТО) і четвертим човном у модернізованому різновиді “Борей-А”.

Клас “Огайо” — це серія з 14 американських стратегічних атомних підводних човнів, які надійшли на озброєння з 1981 по 1997 рік, і вважаються найпотужнішими підводними човнами-носіями балістичних ракет, які коли-небудь були збудовані.

І США, і Росія мають ядерну тріаду: ракети наземного базування, бомбардувальники та підводні човни. У разі ядерного нападу, одна країна може повністю знищити наземну ядерну зброю (ракети та бомбардувальники) іншої країни.

Основне призначення ультраневидимих підводних човнів класів “Огайо” і “Борей” — постійно залишатися непоміченими ворогом і завдати удару у відповідь в разі нападу на батьківщину.

Будівництво підводного човна класу “Огайо” більш ніж удвічі дорожче, ніж човна типу “Борей”: 2 мільярди доларів проти 890 мільйонів доларів відповідно. Це може слугувати непрямим свідченням технологічної переваги американських човнів.

Підводні човни обох класів майже неможливо виявити, хоча на сайті армії США повідомлено, що американським ВМС вдалося виявити човни типу “Борей”:

“Акустична характеристика [Борея] значно більш непомітна, ніж у попередніх поколінь російських атомних підводних човнів з балістичними ракетами; попри це, Військово-морському флоту США вдалося ідентифікувати головне джерело шуму, а саме, гідравлічна помпа. Коли помпа старіє, вона, як правило, стає шумнішою, що дозволяє легше виявляти підводний човен”.

Обидва човни мають довжину 170 метрів, але екіпаж російського човна менший: 107 військовослужбовців проти 155 членів екіпажу американської субмарини.

Підводні човни класу “Борей” важчі — 24 000 тонн проти підводних човнів класу “Огайо” — 18 750 тонн. І швидші: 29 вузлів підводної швидкості проти 25 вузлів класу “Огайо”.

Але субмарини класу “Огайо” здатні нести на борту більше балістичних ракет, які запускають з підводного човна: до 20 ракет “Трайдент” I та II. “Борей” може нести до 16 ракет “Булава”.

Американські ракети “Трайдент” також мають значно більшу максимальну дальність — близько 12 000 км, тоді як максимальна дальність російської “Булави” становить 8 000 км.

В інтерв'ю виданню Newsweek Джеффрі Едмондс, науковий співробітник Центру військово-морських досліджень, сказав, що російські підводні човни “Борей” є “рівними конкурентами” класу “Огайо”. Однак, американські субмарини, ймовірно, є більш досконалими.

Клас “Ясень” у порівнянні з класом “Вірджинія”

Атомний підводний човен з крилатими ракетами “Красноярськ” — четвертий корабель у лінійці підводних човнів класу “Ясень” (або “Сєвєродвінськ” за класифікацією НАТО), а перший такий човен був прийнятий на озброєння у 2014 році.

Доречним порівнянням для підводних човнів класу “Ясень” є субмарини класу “Вірджинія”. ВМС США налічує 21 такий човен.

У березні 2023 року, в інтерв’ю виданню Newsweek Едвард Гейст з дослідницької корпорації RAND сказав, що підводні човни класу “Ясень-М” (остання модернізована версія класу “Ясень”) є “перлиною корони сучасного ВМФ Росії й, можливо, вершиною сучасних російських військових технологій”.

Росія, однак, значно поступається США за кількістю та якістю підводних човнів цього класу, вважає Гейст: “Росія не може побудувати їх достатньо, щоб знівелювати той факт, що Сполучені Штати мають більшу кількість підводних човнів, які в середньому є значно кращі, ніж їхні російські аналоги”.

Підводні човни класу “Ясень” тихі, швидкі та “вимагатимуть, очевидно, більших зусиль для відстеження та нейтралізації”, за словами Марка Гроува, старшого викладача Центру морських досліджень Університету Лінкольна в Королівському військово-морському коледжі Дартмута “Британія”, що у Великій Британії, але підводні човни типу “Вірджинія” “перевершують “Ясень” майже в усіх операційних аспектах”.

За словами генерала ВПС США Глена Вангерка, командувача Командуванням аерокосмічної оборони Північної Америки та Північного командування США, підводні човни класу “Ясень” “рівні з нашими”.

У звіті за серпень 2021 року для вебсайту Naval News, аналітик розвідки з відкритих джерел Х. І. Саттон написав, що субмарини класу “Ясень” “є найсучаснішими та найпотужнішими ударними підводними човнами з наявних у Росії”.

Оцінюючи підводні човни класу “Ясень” і “Вірджинія”, Саттон зазначив, що порівнювати такі аспекти, як гідролокатор, датчики та невидимість, складно, “враховуючи делікатний характер цих тем”. Саттон дійшов висновку, що обом класам підводних човнів “надзвичайно важко протистояти”.

Переваги класу “Ясень” полягають у тому, що вони більші, несуть більше озброєнь і “на них також можна буде швидше встановити гіперзвукову зброю” порівняно з їхніми західними еквівалентами.

З іншого боку, підводні човни типу “Вірджинія” можуть мати більше крилатих ракет, які також є більш ефективними. До того ж вони несуть протикорабельні ракети “Томагавк”.

У грудні 2021 року сайт National Interest також порівняв класи “Ясень” і “Вірджинія” і назвав американські підводні човни переможцями в гіпотетичному прямому протистоянні:

“Сєвєродвінськ (клас “Ясень”) може бути повільнішим, але він може пірнати глибше…

З точки зору озброєння, обидві сторони досить рівні…

Клас “Вірджинія” тихіший і має кращу гідролокаційну установку, ніж його російський опонент. У світі підводної війни це неперевершена комбінація”.