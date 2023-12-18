Єврокомісія виділила 65 млн євро для підтримки українських біженців у ЄС

Єврокомісія виділила понад 65 мільйонів євро Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії для допомоги українцям, які тікають від російської агресії.

Зараз у Європейському Союзі живе понад 4,1 мільйона людей, які користуються тимчасовим захистом - програму, яку в ЄС запустили після російського вторгнення в Україну у 2022, а у вересні цього року продовжили до березня 2025 року.

Болгарія, Чехія, Польща та Румунія відтепер зможуть використовувати додаткове фінансування з бюджету ЄС, щоб допомогти українським біженцям переїхати з колективного житла в приватне житло, підтримуючи їх фінансово протягом перехідного періоду, мовним і професійним навчанням, а також допомагаючи із доступом до соціальних і медичних послуг.

Також нині, з нагоди Міжнародного дня мігранта, Спільний дослідницький центр Єврокомісії випустив нове видання Атласу міграції - онлайн-інструменту, який надає найновіші узгоджені та підтверджені дані про міграцію для 27 держав ЄС та понад 170 країн в усьому світі.

Дослідження свідчить, що рішучість європейців у підтримці України та переміщених осіб залишається сильною на рівні ЄС. Це збігається з результатами опитування громадської думки у ЄС "Євробарометр" в серпні 2023 року, яке показало, що 79% людей виступають за те, щоб приймати в ЄС людей, що тікають від війни.

Загалом за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, понад 6 мільйонів українців від початку великої війни покинули Батьківщину у пошуках безпеки - це найбільше переміщення людей у Європі з часу Другої світової.

При цьому, як зазначає Радіо Свобода, мільйони людей з інших країн також змушені шукати прихистку за кордоном: етнічні вірмени покидають Нагірний Карабах, який перейшов під контроль Азербайджану, понад 6 мільйонів афганців стали внутрішньо переміщеними особами через насильство і стихійні лиха; жителі Гази тікають зі Смуги, де Ізраїль намагається знищити угрупування ХАМАС, визнане Євросоюзом і США терористичним, а сотні тисяч афганців без документів висилають із Пакистану.