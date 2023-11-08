США ввели обмеження проти компаній за допомогу Росії у виробництві високоточної зброї

Міністерство торгівлі США тимчасово обмежило право вести експорт для семи осіб та трьох компаній, яких уряд США підозрює в "незаконному надбанні та закупівлі на мільйони доларів електроніки подвійного призначення для споживачів в Росії, включаючи компанії, пов'язані з російським військом". Про це йдеться в повідомленні уряду США, виданому у вівторок.

"Обмеження доступу до американських товарів, сьогоднішня тимчасова зупинка запобігає тому, щоб світова мережа брокерів та компаній для російських закупівель, включаючи два підставні магазини в Брукліні, працювала на російську воєнну машину", - заявив заступник міністра торгівлі США Меттью Екселрод.

Урядовець запевнив: США продовжать обмежувати доступ Росії для ресурсів, яких "потребує Росія, щоб вести своє непровоковане повномасштабне вторгнення до України, включаючи електронні компоненти, які використовуються в дронах, ракетах та танках".

Напередодні суд в Нью-Йорку висунув звинувачення проти учасників цієї схеми, які підпали під санкції. Звинувачення стосуються порушень закону про реформу експортних обмежень.

В повідомленні уряду США окремо йдеться про компанію SH Brothers, яка підпала під нові експортні обмеження. Компанія, згідно з інформацією Міністерства торгівлі США, допомагала Росії отримати засоби для виробництва високоточної зброї, яку Росія не може виробляти самостійно.

SH Brothers, йдеться в повідомленні, "викликає найбільше занепокоєння, через критичну роль, яку вона відіграла в виробництві просунутої високоточної наведеної зброї в умовах нестачі внутрішнього виробництва в Росії та обмеженій кількості світових виробників".