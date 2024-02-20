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Діаспора

Дзвінки, протести й не тільки: як українська діаспора у США переконує конгресменів голосувати за допомогу Києву. Відео

Дзвінки, протести й не тільки: як українська діаспора у США переконує конгресменів голосувати за допомогу Києву. Відео
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Дзвінки, протести й не тільки: як українська діаспора у США переконує конгресменів голосувати за допомогу Києву. Відео

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Українська діаспора у США різними способами намагається посприяти тому, аби Конгрес підтримав пакет фінансової допомоги для України. Американці українського походження започаткували кампанію із телефонних дзвінків конгресменам та сенаторам, до якої намагаються залучати всіх небайдужих.

Виборці телефонують в офіси законодавців та просять підтримати пакет допомоги для України. Також під стінами Капітолія та біля офісів конгресменів влаштовують акції на підтримку України.

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