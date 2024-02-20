Українська діаспора у США різними способами намагається посприяти тому, аби Конгрес підтримав пакет фінансової допомоги для України. Американці українського походження започаткували кампанію із телефонних дзвінків конгресменам та сенаторам, до якої намагаються залучати всіх небайдужих.