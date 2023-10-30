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Мітч Макконнелл: Допомога Україні повинна підготувати США до майбутніх більших викликів в Азії
Думайте про це як про вісь, вісь зла – Китай, Росія та Іран. Тож це не просто випробування для України. Це випробування для Сполучених Штатів і вільного світу. А шлях до більшої безпеки для всіх нас простий – допомогти Україні виграти війнуМітч Макконнелл
Перемога України у війні з Росією є в інтересах США і всього вільного світу, а підтримка України з боку Америки готує самі США до того, щоб протистояти подальшим викликам, зокрема в Азії. Таким був загальний контекст події у Центрі Макконнелла в Університеті Луївілля, в якому взяли участь сам сенатор і лідер меншості в Сенаті США республіканець Мітч Макконнелл та посолка України у США Оксана Маркарова.
У своєму вступному слові Макконнелл зазначив, що Америка підтримує Україну “не з альтруїзму”, а з розумінням того, що загрози, які постали перед союзниками США, постають також і перед самою Америкою, а “свободи, які ми цінуємо, потрібно постійно захищати”.
“Прямо зараз гучні голоси з обох боків політичного спектра говорять про те, що американське лідерство чомусь не варте цих витрат. Дехто каже, що наша підтримка України відбувається коштом більш важливих пріоритетів. Але, як я казав щоразу, коли мав можливість, це хибний вибір, хибний вибір”, - зауважив сенатор.
Якщо розгядати ситуацію у більш глобальному контексті, залучення США й допомога Україні, на думку Макконнелла, повинні “підготувати нас до більших викликів, які нас чекають в Азії”.
Приблизно половина допомоги, яку США виділяють Україні, витрачена у самій Америці, адже ці гроші потрапляють в економіку 38 штатів, які наймають працівників для виробництва і модернізації зброї на заміну тій, що була надана Україні.
Що стосується додаткового фінансування для Ізраїля та України у загальному розмірі понад 105 мільярдів доларів, запит про яке 19 жовтня оголосив президент Байден, то воно має запобігти подальшій втраті людських життів та заподіяти “реальні наслідки” для тих, хто тероризує народи України та Ізраїля.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Макконнелл є прихильником об’єднання пакетів допомоги двом країнам в один законопроєкт для голосування у Конгресі й Сенаті США, в той час, як деякі інші республіканці хотіли б розділити ці два пакети й голосувати за кожен окремо.
Сенатор також переконаний в тому, що перемога України у війні напряму пов’язана з безпековими та економічними перевагами для США і союзників у Європі.
“Згадаймо, що тут стоїть на кону. Перемога Росії в Україні поставить під загрозу безпеку та економіку всієї Європи, нашого найбільшого торгового партнера та стратегічного союзника з часів Другої світової війни, і поставить під загрозу двигун нашого власного економічного зростання тут, вдома. Якщо Росія переможе, немає сумнівів, що апетит Путіна до абсолютної влади фактично пошириться на НАТО, посилюючи загрозу для трансатлантичного альянсу США та ризик війни для нас. Такий результат вимагав би значно більшого розгортання нашої військової сили в Європі та більших витрат, ніж та підтримка, яку ми надаємо Україні. І, звичайно, перемога Росії заохотить дедалі зростаючий альянс Путіна з іншими авторитарними режимами в Ірані та Китаї. Думайте про це як про вісь, вісь зла – Китай, Росія та Іран. Тож це не просто випробування для України. Це випробування для Сполучених Штатів і вільного світу. А шлях до більшої безпеки для всіх нас простий – допомогти Україні виграти війну”, - підсумував сенатор.
“Вороги за кордоном уважно спостерігатимуть і чекатимуть, поки Америка похитнеться. Тільки наша конкретна та надійна підтримка може стримати наших супротивників у майбутньому та відновити безпеку”.
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- Голос Америки
Кірбі: Путін не засудив демонстрацію ненависті щодо євреїв в Дагестані, це дуже промовисто
“Демонстрацією ненависті, фанатизму та залякування” назвав представник Білого дому Джон Кірбі антисемітські акції в Махачкалі, де натовп протестувальників проти дій Ізраїлю увірвався в аеропорт з метою виявлення виявлення там ізраїльтян.
“Ви всі бачили те, що сталося вчора в Дагестані, Росії. Це те, що можна описати лише як жахлива демонстрація ненависті, фанатизму та залякування. Деякі люди порівнюють це з погромами кінця 19-го та початку 20-го століття, і я думаю, що це, мабуть, влучний опис, враховуючи те відео, яке ми там бачили”, - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
Кірбі вважає промовистим той факт, що російський президент Володимир Путін не засудив насильство у Махачкалі.
“Місцеві провінційні чиновники, звичайно, досить швидко засудили цей натовп, і я почув протягом останньої години, що пан Путін вирішив провести якусь зустріч із представниками служби безпеки. Але поза цим ми нічого не почули від Кремля: ані засудження, ані жодних закликів до припинення ненависті, дискримінації та фанатизму щодо євреїв, нічого. І я думаю, що це дуже промовисто”, - сказав Джон Кірбі.
Коментуючи заяви Путіна, мовляв, за подіями в Дагестані стоять країни Заходу та Україна, Кірбі сказав, що це “класична риторика” господаря Кремля.
“Ну хіба це не мило? Це класична російська риторика, чи не так? Коли щось йде погано у вашій країні, просто звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішні впливи. Захід не має до цього відношення. Це просто ненависть, фанатизм і залякування, чисто і просто, і хороший лідер, порядний лідер назвав би це таким, яким воно є, як президент Байден назвав це тут, у цій країні, замість того, щоб звинувачувати в чомусь Захід”, - зазначив координатор зі координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
У понеділок, 30 жовтня, російський президент звинуватив Україну і західні спецслужби у заворушеннях в Дагестані, зокрема в аеропорту Махачкали. За словами Путіна, "США і їхні сателіти організовують смертельний хаос", стоять за "трагедією палестинців і бійнею в Україні", а також намагаються "розколоти Росію зсередини".
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