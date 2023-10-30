Мітч Макконнелл: Допомога Україні повинна підготувати США до майбутніх більших викликів в Азії

Думайте про це як про вісь, вісь зла – Китай, Росія та Іран. Тож це не просто випробування для України. Це випробування для Сполучених Штатів і вільного світу. А шлях до більшої безпеки для всіх нас простий – допомогти Україні виграти війну

Перемога України у війні з Росією є в інтересах США і всього вільного світу, а підтримка України з боку Америки готує самі США до того, щоб протистояти подальшим викликам, зокрема в Азії. Таким був загальний контекст події у Центрі Макконнелла в Університеті Луївілля, в якому взяли участь сам сенатор і лідер меншості в Сенаті США республіканець Мітч Макконнелл та посолка України у США Оксана Маркарова.

У своєму вступному слові Макконнелл зазначив, що Америка підтримує Україну “не з альтруїзму”, а з розумінням того, що загрози, які постали перед союзниками США, постають також і перед самою Америкою, а “свободи, які ми цінуємо, потрібно постійно захищати”.

“Прямо зараз гучні голоси з обох боків політичного спектра говорять про те, що американське лідерство чомусь не варте цих витрат. Дехто каже, що наша підтримка України відбувається коштом більш важливих пріоритетів. Але, як я казав щоразу, коли мав можливість, це хибний вибір, хибний вибір”, - зауважив сенатор.

Якщо розгядати ситуацію у більш глобальному контексті, залучення США й допомога Україні, на думку Макконнелла, повинні “підготувати нас до більших викликів, які нас чекають в Азії”.

Приблизно половина допомоги, яку США виділяють Україні, витрачена у самій Америці, адже ці гроші потрапляють в економіку 38 штатів, які наймають працівників для виробництва і модернізації зброї на заміну тій, що була надана Україні.

Що стосується додаткового фінансування для Ізраїля та України у загальному розмірі понад 105 мільярдів доларів, запит про яке 19 жовтня оголосив президент Байден, то воно має запобігти подальшій втраті людських життів та заподіяти “реальні наслідки” для тих, хто тероризує народи України та Ізраїля.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Макконнелл є прихильником об’єднання пакетів допомоги двом країнам в один законопроєкт для голосування у Конгресі й Сенаті США, в той час, як деякі інші республіканці хотіли б розділити ці два пакети й голосувати за кожен окремо.

Сенатор також переконаний в тому, що перемога України у війні напряму пов’язана з безпековими та економічними перевагами для США і союзників у Європі.

“Згадаймо, що тут стоїть на кону. Перемога Росії в Україні поставить під загрозу безпеку та економіку всієї Європи, нашого найбільшого торгового партнера та стратегічного союзника з часів Другої світової війни, і поставить під загрозу двигун нашого власного економічного зростання тут, вдома. Якщо Росія переможе, немає сумнівів, що апетит Путіна до абсолютної влади фактично пошириться на НАТО, посилюючи загрозу для трансатлантичного альянсу США та ризик війни для нас. Такий результат вимагав би значно більшого розгортання нашої військової сили в Європі та більших витрат, ніж та підтримка, яку ми надаємо Україні. І, звичайно, перемога Росії заохотить дедалі зростаючий альянс Путіна з іншими авторитарними режимами в Ірані та Китаї. Думайте про це як про вісь, вісь зла – Китай, Росія та Іран. Тож це не просто випробування для України. Це випробування для Сполучених Штатів і вільного світу. А шлях до більшої безпеки для всіх нас простий – допомогти Україні виграти війну”, - підсумував сенатор.

“Вороги за кордоном уважно спостерігатимуть і чекатимуть, поки Америка похитнеться. Тільки наша конкретна та надійна підтримка може стримати наших супротивників у майбутньому та відновити безпеку”.