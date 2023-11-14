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Десятки тисяч людей зібрались на підтримку Ізраїлю у Вашингтоні. Відео
1 годину тому
Андрій Борис
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Десятки тисяч людей зібрались на підтримку Ізраїлю у Вашингтоні. Відео
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1080p | 34,1MB
Десятки тисяч людей зібрались на підтримку Ізраїлю у Вашингтоні. Відео
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