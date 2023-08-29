Держдеп США засудив “залякування та переслідування” дипломатів посольства США в Росії  

Державний департамент США відреагував на відео у російських державних ЗМІ, на якому колишній співробітник посольства США в Росії Роберт Шонов нібито зізнається, що збирав дані про “спеціальну воєнну операцію” на запит американських дипломатів. Також під час допиту він розповідає, що нібито отримав завдання знайти в Росії інших інформаторів для збору інформації, які були б лояльні до США. За даними російських ЗМІ, це відео оприлюднило ФСБ.

“Звинувачення проти пана Шонова абсолютно безпідставні, - мовиться у заяві Державного департаменту США.

"Ми рішуче протестуємо проти спроб російських спецслужб залякувати та переслідувати наших співробітників, яким сприяють контрольовані державою ЗМІ. За Віденською конвенцією про дипломатичні відносини, Росія зобов’язана ставитися до дипломатів з належною повагою та вживати всіх належних заходів для запобігання будь-яким нападам на їх персону, свободу чи гідність, і ми очікуємо від них виконання цього зобов’язання”, - повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

За даними зовнішньополітичного відомства США, громадянина Росії Роберта Шонова найняла на роботу компанія, що уклала контракт про надання послуг посольству США в Москві, відповідно до законів і правил Росії.

“Напади Росії на пана Шонова відповідно до статуту “конфіденційної співпраці” лише підкреслюють дедалі більш репресивні дії, які російський уряд вживає проти власних громадян”, - наголосили у Держдепі США.

28 серпня ФСБ Росії офіційно висунуло звинувачення Шонову у зборі інформації про війну в Україні.

Раніше Голос Америки повідомляв, що Сполучені Штати у травні цього року засудили арешт Роберта Шонова, колишнього співробітника посольства США в Росії, за звинуваченням "співробітництві на конфіденційній основі з іноземною державою або міжнародною чи іноземною організацією".

