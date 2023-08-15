Держдеп закликав Конгрес схвалити запит Білого Дому на додаткову допомогу Україні на $24.1 млрд

Державний секретар США Ентоні Блінкен засвідчив стабільність підтримки українського народу у боротьбі проти російського вторгнення та закликав Конгрес ухвалити запит адміністрації президента США Джо Байдена на додаткову безпекову, економічну та гуманітарну допомогу Україні. За словами державного секретаря, США та інші партнери України працюють над довгостроковими безпековими зобов’язаннями, щоб гарантувати Україні безпеку від російської агресії у майбутньому. Про це Ентоні Блінкен сказав під час брифінгу у Державному департаменті США у вівторок, 15 серпня.

“Наш департамент працює разом з українськими партнерами над довгостроковими безпековими зобов’язаннями, щоб допомогти Україні стримувати та, за потреби, захиститись проти російської агресії в майбутньому. Україна має чітко усвідомлювати, що наша підтримка постійна, так само – що багато інших країн нададуть схожі зобов’язання Україні”, – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. “Я закликаю Конгрес негайно схвалити цей запит на додаткове фінансування”, – наголосив держсекретар.

Я закликаю Конгрес негайно схвалити цей запит на додаткове фінансування

За словами Блінкена, Сполучені Штати й десятки інших країн продовжать підтримувати українців допоки Україна не здобуде справедливий та міцний мир.

“Минулого тижня президент Байден запросив $24.1 мільярди від Конгресу, виконуючи обіцянку і продовжуючи підтримку безпекових, економічних та гуманітарних потреб України, а також допомогу іншим країнам, які відчувають наслідки війни Росії. Українці ведуть боротьбу за свої життя, свободу та за своє майбутнє”, – прокоментував Блінкен запит Білого Дому на додаткову допомогу Україні.

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател наголошує, що додаткове фінансування для України є важливою можливістю продовжувати підтримку українських партнерів.

“Звісно, коли йдеться про те, щоб продовжувати допомагати їм захищати свою країну та захищати свою територіальну цілісність, але також і в низці інших сфер, як-от підтримка зусиль щодо продовольчої безпеки, підтримка енергетики, зусиль щодо стійкості - всіх тих речей, де ми знаємо, що наші українські партнери потребують підтримки. […] Якщо ви подивитеся на підтримку, яку ми бачимо для наших українських партнерів із боку Конгресу, стає зрозуміло, що вона не просто двопалатна. Вона також двопартійна. І ми очікуємо, що це буде тривати”, – наголосив Ведант Пател.

Як раніше повідомляв Голос Америки, у понеділок, 14 серпня, Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакету допомоги для забезпечення найважливіших потреб України в галузі безпеки та оборони.

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