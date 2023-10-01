Дипмісії країн світу привітали Україну із Днем захисників та захисниць і вшанували пам'ять загиблих героїв

Україна відзначає День захисників і захисниць. Президент Володимир Зеленський у привітанні подякував "всім, хто зміцнює нову й величну історію свободи для України та українців, волі на покоління", й додав: "Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи".

Участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників України взяв і високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. "Сьогоднішній День захисника України є свідченням героїчної боротьби українського народу за свою свободу проти варварської загарбницької війни Росії", - написав він.

До привітань приєднались дипломатичні місії країн світу у Києві.

"Ми вшановуємо героїв, які принесли найбільшу жертву, ветеранів, які служили вашій країні, і тих, хто продовжує боротися", - написала у мережі Х посолка США Бріджит Брінк.

Британський посол у Києві Мартін Гарріс сказав, що "Велика Британія пишається дружбою з Україною" і додав, що героїчна боротьба українців "є натхненням для британців і для всього світу".

Німецька дипмісія у Києві твітує: "Слава кожному і кожній, хто захищає Україну, бореться за наші спільні цінності, спільне майбутнє, за безпеку світу. Світла пам'ять загиблим героям. Дякуємо за захист і збережені життя! твердо стоїть разом з вами і продовжить надавати необхідну підтримку".

Канадські військовики, залучені у програму Operation Unifier для підготовки українських сил, також віддали честь захисникам України.

"Ми стали свідками їхньої відданості навчанню. Їхня здатність засвоювати величезний обсяг інформації за короткий час вражає. Захисники України, ви маєте нашу підтримку та повагу", - сказали представники армії Канади.

"Слава і честь відважним захисникам України, завдяки яким ми можемо бути тут увесь цей час, - твітує посольство Естонії в Україні. -

Вічна вдячність тим, хто пожертвував своїм життям, захищаючи суверенітет України, та щирі співчуття тим, хто втратив своїх близьких через російську війну в Україні".