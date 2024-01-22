Посолка США привітала українців з Днем Соборності

22 січня Україна відзначає День Соборності. В цей день у 1919 році було проголошено Акт Злуки УНР і ЗУНР на Софійській площі у Києві.

"Для українців єдність - це не просто поняття; це втілення рішучості всупереч неможливим труднощам, які знову й знову постають впродовж вашої історії", - йдеться у привітанні зі святом від посольства США в Україні.

Американська амбасадорка Бріджит Брінк наголосила: "Зараз ви об'єднані перед лицем екзистенційної загрози, захищаючи свою незалежність та загальнолюдські цінності, які поділяють демократії в усьому світі".

Вона нагадала про заяви президента США Джо Байдена, що "Америка стоїть на боці свободи сьогодні, завтра й завжди" й що американський народ підтримує українців.

"Дорогі нескорені, з Днем Соборності України!

Народ України продовжує боротися за свою свободу всупереч російській жорстокій агресії, Австрія підтримуватиме Україну в досягненні справедливого миру", - таким закликом українців привітала австрійська дипмісія у Києві.

Місія канадських Збройних сил у підтримці навчань українських сил оборони також привітала Україну із Днем Соборності.

Президент України Володимир Зеленський у своєму привітанні заявив: "Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися. Боремося всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я – українець".

Також нині Зеленський повідомив, що подав до Верховної Ради ключовий законопроєкт, який дасть змогу запровадити інститут множинного громадянства в Україні. Це "дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора", – сказав він.