Сполучені Штати відзначають День Мартіна Лютера Кінга

Сьогодні ми розмірковуємо про життя та спадщину преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга молодшого та зобов’язуємося шанувати його бачення

У третій понеділок січня щороку американці вшановують пам'ять доктора Мартіна Лютера Кінга молодшого.

Кінг був баптистським священником із південного штату Алабама та лідером боротьби проти расової нерівності в Сполучених Штатах, де у 1950-х і 1960-х роках він організовував ненасильницькі протести. Кінг загинув від кулі вбивці 4 квітня 1968 року у віці 39 років.

Цього року йому виповнилося б 95 років.

15 січня, коли США цього року відзначають День Мартіна Лютера Кінга, в країні відбуваються паради, молебні та волонтерські заходи на честь видатного борця за громадянські права.

Також цього дня багато організацій, які входять до системи американського уряду, традиційно проводять заходи, присвячені Дню національного служіння Мартіна Лютера Кінга, щоб люди по всій країні мали можливість приєднатись до громадських проєктів.

Президент США Джо Байден цього дня відвідує Філадельфію, де він має намір приєднатися до волонтерів однієї з організацій, яка допомагає людям, що потерпають від голоду.

Байден зазначив на своїй сторінці в мережі Х, що вибір між демократією й автократією “залежить від нас”: “Сьогодні ми розмірковуємо про життя та спадщину преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга молодшого та зобов’язуємося шанувати його бачення. Від нас залежить крокувати вперед, вибираючи демократію замість автократії та “улюблену спільноту” замість хаосу — прийняти мантію доктора Кінга та втілити його мрію в реальність.”

Своєю чергою віцепрезидентка Камала Гарріс виступить у Південній Кароліні з промовою, яка, за даними Білого дому, спонукатиме людей “використовувати свої голоси, щоб продовжувати боротися за справедливість і проти нападок на основні свободи”.

У своїй заяві з приводу свята Саманта Пауер, адміністраторка USAID - Агентства США з міжнародного розвитку, зазначила, що Кінг присвятив життя мрії про рівність і справедливість не лише у Сполучених Штатах, а й в інших країнах. Відтак його ідеї мали великий розголос і резонанс у світі, а його ім’ям тепер названі вулиці, школи та інші заклади в найрізноманітніших куточках світу.

“Звичайно, доктор Кінг мріяв про рівність і справедливість не лише в цій країні, а й у кожній нації. Як він сказав у своїй промові до випускників 1959 року Університету Мериленду Східного узбережжя, боротьбу за деколонізацію ведуть громади, "втомлені від того, що їх топчуть залізні ноги гноблення". Він сподівався, що переможе "новий порядок свободи й справедливості”, - зазначила Пауер.

У прокламації з приводу Дня Мартіна Лютера Кінга на сайті Білого дому зазначено: “Доктор Мартін Лютер Кінг народився в Америці, коли расова сегрегація була законом країни. Він мав усі підстави вірити, що історія вже написана, і розділення буде долею нашої нації. Але доктор Кінг відкинув цей результат”.