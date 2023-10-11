Вистояти ще одну зиму війни. Союзники на "Рамштайні" обговорюють нову допомогу Україні

США продовжують допомагати Україні оборонятись від агресії Росії й зміцнювати українську безпеку у короткій та довготерміновій перспективі "стільки, скільки потрібно, щоб Україна могла жити вільно". Про це на відкритті Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Ізраїль має фундаментальне право захищатися від тероризму та агресії

Відкриваючи засідання "Рамштайну", Остін нагадав про непохитну підтримку Ізраїлю з боку США на тлі атак ХАМАСу: "Як чітко дав зрозуміти президент Байден, жодна інша сторона, ворожа до Ізраїлю, не повинна намагатися використати ці мерзенні напади. Як і будь-яка інша країна, Ізраїль має фундаментальне право захищатися від тероризму та агресії".

Перейшовши до питання оборони України від РФ, Остін зазначив, що міжнародна коаліція на підтримку Києва "продовжує творити історію нашою єдністю". Він висловив готовність робити ще більше, "щоб дати відважним захисникам України те, що їм потрібно в цей вирішальний момент".

Глава Пентагону навів п'ять причин, чому світ також має й надалі підтримувати самозахист українців від неспровокованої агресії РФ.

дати відважним захисникам України те, що їм потрібно в цей вирішальний момент

"Україна важлива, тому що війна за вибором Путіна є великою та гострою загрозою безпеці в Європі. Україна важлива, тому що російська агресія явно кидає виклик нашим союзникам по НАТО. Україна важлива, оскільки російські звірства проти мирного населення порушують наші спільні цінності та загрожують верховенству права", - сказав Остін.

Він продовжив: "Україна важлива, тому що російські напади на українське зерно свідомо спричиняють голод і страждання невинних людей у всьому світі. І Україна важлива, тому що якщо великі держави зможуть безкарно вдертися до своїх мирних і демократичних сусідів, це зруйнує заснований на правилах порядок, який зробив світ набагато безпечнішим після закінчення Другої світової війни".

Україна важлива

Крім того, очільник Пентагону наголосив, що союзники мають бути готовими до того, що цієї зими Кремль знову атакуватиме крилатими ракетами та дронами українські міста, цивільних та критичну інфраструктуру. А щоб допомогти Україні захиститись від цих ударів, Остін оголосив про новий пакет допомоги США Україні у 200 мільйонів доларів, що включає боєприпаси AIM-9 для нової системи протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та ракети.

Президент України Володимир Зеленський, який вперше особисто бере участь в засіданні контактної групи, сказав в Брюсселі, що на цьому етапі російської війни проти України він вважає найважливішим зосередитися на системах протиповітряної оборони й на далекобійній зброї для української армії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг погодився з важливістю посилення української протиповітряної оборони на тлі ознак і підтвердив готовність партнерів далі допомагати Україні.

Також в засіданні щодо України вперше бере участь нещодавно призначений голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун.

Як повідомляв Голос Америки, на тлі політичних суперечок у Конгресі щодо фінансування підтримки Києва нове протистояння Ізраїлю та ХАМАСу може також ускладнити ситуацію. У понеділок в Пентагоні заявили, що Конгресу потрібно буде схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що плани Пентагону з виробництва та придбання боєприпасів зможуть одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України.