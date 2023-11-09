Україна та Ізраїль: підсумки головних заяв на третіх дебатах республіканців. Відео

Під час третіх дебатів висуванців на номінацію від Республіканської партії на пост президента США у центрі обговорення була зовнішня політика США. Підприємець Вівек Рамасвамі назвав Україну "не демократичною" і виступив за те, щоб дозволити Росії залишити собі територію України, незаконно окупувану з 2014 року. Натомість сенатор Тім Скотт, колишній губернатор Кріс Крісті й екс-посолка США в ООН Ніккі Гейлі заявили, що підтримувати Україну у її боротьбі за демократію - відповідає інтересам американської безпеки. При цьому екс-президент США Дональд Трамп, який серед усіх республіканських кандидатів має найвищі рейтинги, в дебатах участі не брав.