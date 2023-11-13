Колишній прем'єр Британії Девід Кемерон може замінити Джеймса Клеверлі на посаді глави МЗС - ЗМІ

Ми стикаємося з низкою складних міжнародних викликів, включаючи війну в Україні та кризу на Близькому Сході. У цей час глибоких глобальних змін для цієї країни рідко було важливіше підтримувати наших союзників, зміцнювати наше партнерство та переконатися, що наш голос почутий

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон повертається до британського уряду, де він очолить Міністерство закордонних справ. Про це повідомляють низка західних ЗМІ.

Про значні перестановки в консервативному уряді країни оголосив у понеділок, 13 листопада, глава британського уряду Ріші Сунак.

Кемерон замінить на цій посаді Джеймса Клеверлі, який своєю чергою обійме посаду міністра внутрішніх справ після того, як прем’єр-міністр Сунак звільнив міністерку внутрішніх справ Суеллу Брейверман. Звільнення Брейверман відбулося на тлі публікації її статті, де вона критикувала британську поліцію за надто поблажливе поводження з пропалестинськими протестувальниками, зазначає британське видання The Guardian.

Девід Кемерон, який останніми роками не брав активної участі в політиці й наразі не обіймає місце у Палаті громад – нижній виборній палаті британського парламенту – буде призначений лордом у верхній невиборній Палаті лордів, пояснює CBS News. Відтак, він зможе увійти в уряд країни, адже міністри уряду у Британії за традицією й з метою підзвітності повинні обіймати посаду в одній з палат парламенту, додає британське видання Express.

Відтак, призначення Кемерона стало несподіваним, адже людина, яка не є членом парламенту, рідко отримує високу посаду в уряді.

CBS News повідомляє, що останнім міністром закордонних справ, який був представником Палати лордів, а не Палати громад, був Пітер Керрінгтон в уряді Маргарет Тетчер у 1980-х роках.

“Прем'єр-міністр попросив мене стати його міністром закордонних справ, і я з радістю погодився. Ми стикаємося з низкою складних міжнародних викликів, включаючи війну в Україні та кризу на Близькому Сході. У цей час глибоких глобальних змін для цієї країни важливо підтримувати наших союзників, зміцнювати наше партнерство та переконатися, що наш голос почутий", - написав Кемерон на своїй сторінці в мережі Х, коментуючи своє призначення.

Екс-глава уряду продовжив: "Хоча останні сім років я був поза передовою політикою, я сподіваюся, що мій досвід – як лідера консерваторів протягом одинадцяти років і прем’єр-міністра протягом шести – допоможе мені допомогти прем’єр-міністру впоратися з цими життєво важливими викликами”.

В дописі він також прокоментував свої відносини з прем’єр-міністром Сунаком: “Хоча я, можливо, не погоджувався з деякими окремими рішеннями, мені зрозуміло, що Ріші Сунак є сильним і здібним прем’єр-міністром, який демонструє зразкове лідерство у важкий час. Я хочу допомогти йому забезпечити безпеку та процвітання, яких потребує наша країна, і бути частиною найсильнішої можливої команди, яка служить Об'єднаному Королівству, та яку можна буде представити країні, коли відбудуться загальні вибори”.

В час свого прем’єрства у 2010-2016 роках Кемерон ухвалив рішення скликати референдум щодо членства Британії у Європейському Союзі 2016 року. Він активно виступав за те, щоб країна залишилася в ЄС, й був впевнений, що британці проголосують за це. Наступного дня після референдуму, на якому було проголосовано за вихід Об'єднаного Королівства з ЄС, Кемерон подав у відставку з посади прем’єр-міністра країни, нагадує CBS News.

Відтоді Девід Кемерон не брав активної участі у громадському та політичному житті, однак, за інформацією The Guardian, у 2018 році сказав друзям, що хотів би повернутися у велику політику й за можливості стати міністром закордонних справ.

Теперішнє призначення Кемерона до уряду викликало гучну реакцію в британських політичних колах. З одного боку, опозиційна партія лейбористів назвала це “актом відчаю”, повідомляє The Guardian, адже Сунак не знайшов кращої кандидатури серед однопартійців, обраних до парламенту, й вдався до запрошення необраного колишнього політика.

Інші аналітики, такі як Нік Робінсон, ведучий програми Today і колишній політичний редактор BBC, якого також цитує The Guardian, хоча оцінили призначення критично, та вказали на досвід Кемерона.

“Навіщо робити Девіда Кемерона міністром закордонних справ? Це дозволяє Ріші Сунаку зосередитися на виборах. Він знає та працював із нинішніми світовими лідерами – Байденом, Путіним, Сі, Макроном, Рютте, Туском та іншими”, - зазначив Робінсон на своїй сторінці в мережі Х.

Своєю чергою, коментатор The Guardian Саймон Дженкінс написав у своїй статті для видання, що “коли рішенням до вашої проблеми є Девід Кемерон, ви знаєте, що ви в глибокій біді”. Водночас він назвав Сунака “чесним і працьовитим прем'єр-міністром” й додав, що Кемерон “має силу досвіду”.

Тим часом колишні європейські прем'єр-міністри Карл Більдт (Швеція) та Ларс Льокке Расмуссен (Данія), які після прем'єрства очолювали МЗС своїх країн, привітали Кемерона з призначенням й “вступом до клубу”, додає The Guardian.

Видання також додає, що Бронвен Меддокс, директор відомого британського аналітичного центру Chatham House, заявив, що призначення Кемерона має “очевидні переваги, але також має вагомі мінуси”, які випливають з його минулого досвіду і з невдалої спроби утримати Велику Британію у Євросоюзі.