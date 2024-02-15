99 працівників ЗМІ загинули у 2023 році – звіт Комітету захисту журналістів

У 2023 році по всьому світу загинули 99 журналістів та працівників медіа, про це мовиться у щорічній доповіді Комітету захисту журналістів (CPJ), яку оприлюднили напередодні.

Це найбільша кількість смертей з 2015 року та майже на 44% більше, ніж у 2022 році.

CPJ нагадує, що журналісти є цивільними особами та навмисний напад на них – це воєнний злочин.

Більшість із загиблих, 72 особи, були вбиті за три перші місяці війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС (угруповання, визнане ЄС і США терористичним). Більшість серед них – палестинці, також серед загиблих є троє ліванців та двоє ізраїльтян.

За даними Комітету захисту журналістів, в Україні у 2023 році скоротилася кількість випадків загибелі співробітників ЗМІ: загинули двоє людей – українець Богдан Бітік і француз Арман Сольден. У перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну було вбито 13 журналістів та працівників ЗМІ.

Аналізуючи різницю, CPJ зазначає поліпшення підготовки та обізнаності журналістів, які працюють у зоні бойових дій, а також локалізацію зон бойових дій та запровадження більш суворих правил із боку української влади для акредитації журналістів.

Проте, як зазначає Комітет, співробітники медіа в Україні все одно постійно перебувають у зоні ризику. Так, уже у 2024 році деякі з них були поранені під час ракетних ударів та обстрілів. Один із них – журналіст проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Дмитро Євчин, який під час зйомок у селі Роботине Запорізької області 17 січня зазнав осколкового поранення унаслідок обстрілу.

Крім того, CPJ проводить перепис журналістів, які потрапили до в'язниці. Як вважають дослідники, це один із ключових показників умов для життя та роботи журналістів у всьому світі. Комітет зазначає, що цей показник залишається близьким до рекордно високого рівня у 2022 році, коли 363 журналісти були позбавлені волі.

За даними на 2023 рік, 320 журналістів перебувають за ґратами. У трійці найгірших показників – Білорусь.

Найбільше у світі позбавлених волі журналістів - у Китаї (44 особи), у Мʼянмі за ґратами - 43 працівники ЗМІ, у Білорусі – 28.