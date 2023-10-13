Проєкт Пентагону збирає ППО для України з різних частин

БРЮССЕЛЬ (AP) — В Пентагоні називають це FrankenSAM — проєкт, який збирає системи протиповітряної оборони для України з компонентів з усього світу.

Але зараз, коли політичне протистояння в Конгресі США не дозволяє затвердити новий пакет допомогу Україні, програма ракет «земля-повітря», назва якого нагадує про Франкенштейна, все більше стає порятунком, надійним способом доставити зброю на поле бою вже зараз. Системи постачаються швидко в час, коли Україна намагається відбити російські авіаудари та добитись просування, поки дозволяють погодні умови.

Високопоставлений представник оборонного відомства США заявив у четвер, що США змогли імпровізувати та створити нову ракетну установку з радарів та інших частин, наданих союзниками та партнерами. Система зможе запускати ракети AIM-9M Sidewinder, які США включили до останнього пакету допомогу Україні.

Водночас американські інженери у співпраці з Україною, модифікували пускову установку протиповітряної оборони «Бук» радянських часів, щоб вона могла запускати ракети RIM-7, які у США є у великій кількості. Україна має низку систем «Бук», але кількість ракет для них зменшується.

За словами посадовця, обидві ці системи надійдуть в Україну цієї осені, щоб задовольнити критичні потреби протиповітряної оборони.

Чиновник поспілкувався з журналістами на умовах анонімності, щоб надати актуальну інформацію про бойові дії.

Нововведення дали США ще одну можливість надавати зброю Україні, поки Конгрес не схвалив нові кошти для оборонної допомоги. Невелика, але гучна група законодавців від Республіканської партії виступає проти того, щоб США фінансували боротьбу з Росією та змогла вилучити це фінансування з тимчасової бюджетної резолюції.

Пентагон все ще має близько 5,4 мільярда доларів, які він може використати, щоб направити Україні зброю зі своїх запасів. Очікується, що цих грошей вистачить на кілька місяців. Однак у США є лише близько 1,6 мільярда доларів для поповнення американських запасів, необхідних військовим службам, і є ще більше занепокоєння щодо їх вичерпання.

Міністр оборони США Ллойд Остін перебував у четвер у Брюсселі на зустрічі міністрів оборони НАТО. Він також очолив засідання Контактної групи з питань оборони України в середу за участю понад 50 керівників оборони та військових з усього світу, щоб обговорити, як задовольнити поточні та майбутні військові потреби Києва.

У середу він оголосив новий пакет допомоги на 200 мільйонів доларів, який включав невизначену кількість ракет Sidewinder. А генерал ВПС США Чарльз Браун, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, сказав журналістам, що додаткові зобов’язання щодо зброї та розмови з союзниками переконали його, що «Україна в гарному становищі» перед зимовою битвою.

Програма FrankenSAM розпочалася кілька місяців тому, але з часом розширилася. Представник оборонного відомства сказав, що це має вирішальне значення для забезпечення так необхідної протиповітряної оборони для України, яку обстрілюють російські ракети. Захист від цих ракетних обстрілів був одним із головних завдань України.

Іншу частину програми назвали скоріше спробою створити «Франкенштейна», оскільки вона використовує дещо застарілу систему протиповітряної оборони, яку США більше не використовують, і модернізує її та подібні версії, які мають союзники.

США та союзники більше не використовують систему протиповітряної оборони Hawk, але у них є багато ракет для неї. Чиновник зазначив, що США повернули систему до життя, і зараз вона використовується в Україні.