Українська опера стала єдиним проектом з країн Європи, який був запрошений на фестиваль цього року. Щовечора опера збирає повний зал легендарного нью-йоркського театру Ла Мама. На репетиції та виставі побували Ірина Соломко та Павло Терехов.
Збирає повний зал: Археологічну оперу «Чорнобильдорф» українських авторів показують у Нью-Йорку. Відео
Після знищення світу люди відкопують музику та культуру — такі уявні розкопки стали преамбулою археологічної опери Чорнобильдорф. Виставу українських авторів вже тиждень показують на сцені одного з найбільш престижних американських фестивалів сучасної музики та опери Прототип у Нью-Йорку.
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