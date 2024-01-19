Після знищення світу люди відкопують музику та культуру — такі уявні розкопки стали преамбулою археологічної опери Чорнобильдорф. Виставу українських авторів вже тиждень показують на сцені одного з найбільш престижних американських фестивалів сучасної музики та опери Прототип у Нью-Йорку.