Чехія й Тайвань співпрацюватимуть у відновленні водних та енергетичних систем України

Чехія й Тайвань 10 листопада оголосили про підписання угоди про співпрацю у відновленні України, зокрема відбудові водних та енергетичних систем, повідомляє агентство Reuters.

Чехія й Тайвань не мають офіційних дипломатичних стосунків, однак мають де-факто послів у столицях одна одної, які й підписали угоду.

Водночас Томаш Копечни, уповноважений чеського уряду з питань відновлення України, заявив під час церемонії підписання у Тайбеї, що Чехія має “міцний зв’язок з Тайванем”, цитує агентство Reuters.

“Ми дуже раді, що країну, яка захищає нас від нашого імені, Україну, разом з нами підтримує наш великий союзник і друг Тайвань”, — зазначив Копечни на церемонії.

Україна здобула велику прихильність Тайваню після початку війни Росії проти України, в результаті якої багато тайванців почали бачити паралелі між ситуацією в Україні та відносинах своєї країни з Китаєм, який вважає Тайвань своєю територією, додає Reuters. Тайвань пожертвував понад 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні та приєднався до запроваджених заходом санкцій проти Росії.

Своєю чергою Вашингтон усіляко підтримує Тайвань й намагається стримати Китай від потенційного вторгнення на острів, хоча і дотримується політики єдиного Китаю.

Як зауважує британська мережа BBC, США законодавчо зобов’язалися допомагати Тайваню у самозахисті. У жовтні цього року президент США Джо Байден навіть заявив, що США "захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю", що могло б означати відхід від традиційної зовнішньополітичної позиції США й “стратегії неоднозначності”, за якою США не деталізують свої вірогідні дії у разі потенційного нападу, додає ВВС. Білий дім пізніше пояснив, що про зміну політики не йдеться.

Водночас Сполучені Штати продовжують продавати Тайваню зброю, а нещодавно передали військову допомогу острову на суму 80 мільйонів доларів в рамках програми Іноземного військового фінансування, викликавши неабияку негативну реакцію Китаю, зауважує ВВС.

Унікальність цього гранту полягає в тому, що вперше за 40 років США надали за власні кошти військову допомогу країні, яку вони офіційно не визнають. Відтак, Вашингтон продемонстрував важливість посилення військової спроможності острова на тлі загрози з Китаю, хоча й заперечив, що у такий спосіб якоюсь мірою офіційно визнав Тайвань, додає ВВС.

Від початку російського повномасштабного вторгнення, США передали зброї Україні на загальну суму близько 4 мільярдів доларів в рамках програми Іноземного військового фінансування.

Своєю чергою Тайвань також не має офіційних дипломатичних відносин з жодною європейською країною, окрім Ватикану, пояснює Reuters. Однак, деякі європейські країни прагнуть продемонструвати підтримку острова, особливо на тлі війни Росії проти України.