"На цьому комерційна діяльність, з якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується". Чехія заморозила російські державні активи

Чеський уряд вніс до національного санкційного списку російську компанію з управління активами за кордоном, повідомляє у середу чеське агентство ČTK.

Таким чином будуть заморожені всі активи, якими володіє або іншим чином контролює в Чехії компанія, яка належать Російській Федерації. Про це на пресконференції після засідання уряду повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Компанія з управління російськими державними активами, володіє багатьма об’єктами в Чеській Республіці, переважно в Празі або на популярному курорті у місті Карлові Вари.

«Комерційна діяльність цієї компанії, включаючи оренду, з цього моменту є незаконною», - сказав Ліпавський.

«За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чехії. На цьому комерційна діяльність, з якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується», – додав міністр закордонних справ Чехії на своїй сторінці у мережі Х (колишня Twitter).

Компанія, внесена в санкційний список Росії, підпадає безпосередньо під управління справами президента РФ і опікується майном російської держави за кордоном, сказав Ліпавський.

«З доходів цієї юридичної особи напряму фінансується російський режим, який, як ми добре знаємо, вбиває невинних мирних жителів України», – додав він.

Ліпавський додав, що до заморожених об’єктів не будуть належати об’єкти, якими володіє дипломатична місія, наприклад посольство чи резиденція посла.

Раніше цього року Чехія запровадила свій санкційний список на додачу до санкційного списку Європейського Союзу.

Для цього було ухвалено спеціальний закон, який дозволяє вживати так звані національні обмежувальні заходи щодо конкретних осіб (юридичних і фізичних) – блокувати їхню власність і забороняти в’їзд на територію Чеської Республіки.

Після сьогоднішнього рішення уряду кількість пунктів у списку санкцій Чехії зросла до семи.

Першим у ньому значиться очільник Російської православної церкви патріарх Кирил, який зазначений під своїм світським іменем – Гундяєв Володимир Михайлович. Після того, як Угорщина заблокувала його включення у європейський список санкцій, Чехія внесла його у національний санкційний список.